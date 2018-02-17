Nijerya'da intihar saldırısı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borna eyaletinde gerçekleşen intihar saldırısında 21 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da intihar saldırısı
Polis yetkilisi Damian Chukwu, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Sabon Gari kentindeki pazar yerinde 3 intihar saldırganının üzerlerindeki bombaları patlatması sonucu 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin yaralandığını belirtti.

Chukwu, yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Chukwu, olaydan Nijerya'nın kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram'ı sorumlu tuttu.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Terör örgütünün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.


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