Nijerya'da kiliseden çıkanlara silahlı saldırı: 21 ölü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mehmet Nuri Turan

Omoku Kilisesi'nin papazı Dandy Bathuel, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin, kilisedeki yeni yıl kutlanmasından çıkanlara, evlerine gittikleri sırada saldırı düzenlediğini, hayatını kaybedenler arasında çocuk ve kadınların da bulunduğunu söyledi.Cross River polis sözcüsü Omoni Nnamdi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.Ülkenin petrol bakımından zengin Cross River bölgesinde zaman zaman insan kaçırma olayları yaşanıyor ve silahlı saldırılar düzenleniyor.AA