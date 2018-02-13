Nijerya’da 'Lassa sıtması' alarmı! (Lassa sıtması nedir?)



LASSA SITMASI NEDİR?



OKULLAR KAPATILIMIŞTI

Nijerya'da Lassa sıtması salgını! Tüm okullar kapatıldı

Haber Merkezi

Dünya Sağlık Örgütünden yapılan açıklamaya göre, ülkede 5 haftada 450 Lassa sıtması vakası tespit edilirken, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 37’ye yükseldi.Geçen hafta Nijerya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ülke genelinde salgında yaşamını yitirenlerin sayısının 32’ye yükseldiğini, sıtmanın görüldüğü eyalet sayısının da 16’ya çıktığını açıklamıştı.Anofel türü sivrisineğin sokmasıyla insandan insana bulaşan, titreme, ateş ve ter nöbetleriyle kendini gösteren bir hastalıktır. Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan Lassa sıtması, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açabiliyor.Geçtiğimiz ayda Nijerya'nın güneydoğusundaki Ebonyi eyaletindesalgını yüzünden tüm okullar kapatılmıştı.