Nijerya’da 'Lassa sıtması' alarmı! (Lassa sıtması nedir?)

Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın 16 eyaletinde etkili olan Lassa sıtması salgınında ölü sayısı 37’ye çıktı

Nijerya’da 'Lassa sıtması' alarmı! (Lassa sıtması nedir?)
Dünya Sağlık Örgütünden yapılan açıklamaya göre, ülkede 5 haftada 450 Lassa sıtması vakası tespit edilirken, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 37’ye yükseldi.

Geçen hafta Nijerya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ülke genelinde salgında yaşamını yitirenlerin sayısının 32’ye yükseldiğini, sıtmanın görüldüğü eyalet sayısının da 16’ya çıktığını açıklamıştı.


LASSA SITMASI NEDİR?


Anofel türü sivrisineğin sokmasıyla insandan insana bulaşan, titreme, ateş ve ter nöbetleriyle kendini gösteren bir hastalıktır. Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan Lassa sıtması, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açabiliyor. 


OKULLAR KAPATILIMIŞTI


Geçtiğimiz ayda Nijerya'nın güneydoğusundaki Ebonyi eyaletinde Lassa sıtması salgını yüzünden tüm okullar kapatılmıştı.

Nijerya'da Lassa sıtması salgını! Tüm okullar kapatıldıNijerya'da Lassa sıtması salgını! Tüm okullar kapatıldı


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