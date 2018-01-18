Nijerya'da Lassa sıtması salgını! Tüm okullar kapatıldı

LASSA SITMASI NEDİR?

Senim Tanay

Ebonyi Eğitim Müdürü Prof. John Eke,salgını nedeniyle çocukların sağlığını riske atmamak için tüm okulların kapatıldığını açıkladı.Prof. John Eke, "dedi.Eyalette bu hafta Lassa sıtması salgını nedeniyle 2 doktor, 1 hemşire yaşamını yitirmişti.Fare dışkısıyla temas edilmesi sonucu bulaşan Lassa sıtması, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.Nijerya'da geçen yıl Lassa sıtması salgınında yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.