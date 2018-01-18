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Nijerya'da Lassa sıtması salgını! Tüm okullar kapatıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın güneydoğusundaki Ebonyi eyaletinde Lassa sıtması salgını yüzünden tüm okullar kapatıldı

18 Ocak 2018, Perşembe 16:20
Nijerya'da Lassa sıtması salgını! Tüm okullar kapatıldı
Ebonyi Eğitim Müdürü Prof. John Eke, Lassa sıtması salgını nedeniyle çocukların sağlığını riske atmamak için tüm okulların kapatıldığını açıkladı.

Prof. John Eke, "Tüm okullar 26 Ocak Cuma gününe kadar kapalı kalacak. Aileler bu süreçte salgına karşı dikkatli olmalılar ve çevrelerini temiz tutmalılar" dedi.

Eyalette bu hafta Lassa sıtması salgını nedeniyle 2 doktor, 1 hemşire yaşamını yitirmişti.

LASSA SITMASI NEDİR?

Fare dışkısıyla temas edilmesi sonucu bulaşan Lassa sıtması, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Nijerya'da geçen yıl Lassa sıtması salgınında yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.


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