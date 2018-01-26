Nijerya'da sarı hummaya karşı 25 milyon kişi aşılanacak

900 BİN KİŞİ AŞILANMIŞTI

Senim Tanay

'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, Nijerya hükümeti ile yürütülecek aşı kampanyasında 2018’de 25 milyon kişiye aşı yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.yı 2026’ya kadar sonlandırmayı hedefleyen çalışmanın bir parçası olarak yürütülen aşı kampanyası ile Nijerya’da nüfusun yüzde 90’ının aşılanması öngörülüyor.Salgının başladığı 12 Eylül 2017’den bu yana hükümet salgınla mücadele ediyor. Ülkede sarı humma salgınına karşı aşı kampanyası başlatılmış ve yaklaşık 900 bin kişiye aşı yapılmıştı.Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ağrısı, mide bulantısı, kas ağrısı, halsizlik ve gözlerde sarılık bulunuyor.