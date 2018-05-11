ülkelerinden'da sıtma hastalığı nedeniyle yılda 300 bin kişi hayatını kaybediyor.Sağlık Bakanlığı verilerine göre, sıtma nedeniyle ölüm oranlarına ülkenin kırsal bölgelerinde daha fazla rastlanıyor.Özellikle çocuk ve hamile kadınlar sıtmadan daha fazla etkilenirken, ülkede bu hastalıktan yılda 300 bin kişi yaşamını yitiriyor.Uzmanlar, sivrisineklerden geçen sıtma parazitine karşı daha fazla önlem alınması gerektiğinin altını çizerek, hükümetin sıtma ile mücadelede etkili adımlar atması gerektiğini vurguluyor.'da halk sağlığı açısından ilk sıradaki tehdit olarak görülürken sıtmayı önlemek için sineklere karşı tül kullanılması tavsiye ediliyor.