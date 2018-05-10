Nijerya’da yılda 300 bin kişi sıtmadan ölüyor

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya’da sıtma hastalığı nedeniyle yılda 300 bin kişi hayatını kaybediyor

Nijerya’da yılda 300 bin kişi sıtmadan ölüyor
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, sıtma nedeniyle ölüm oranlarına ülkenin kırsal bölgelerinde daha fazla rastlanıyor.

YILDA 300 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR


Özellikle çocuk ve hamile kadınlar sıtmadan daha fazla etkilenirken, ülkede bu hastalıktan yılda 300 bin kişi yaşamını yitiriyor.

Uzmanlar, sivrisineklerden geçen sıtma parazitine karşı daha fazla önlem alınması gerektiğinin altını çizerek, hükümetin sıtma ile mücadelede etkili adımlar atması gerektiğini vurguluyor.

TEHDİT AÇISINDAN İLK SIRADA

 
Nijerya’da halk sağlığı açısından ilk sıradaki tehdit olarak görülürken sıtmayı önlemek için sineklere karşı tül kullanılması tavsiye ediliyor.


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