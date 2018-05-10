Nijerya’da yılda 300 bin kişi sıtmadan ölüyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, sıtma nedeniyle ölüm oranlarına ülkenin kırsal bölgelerinde daha fazla rastlanıyor.
YILDA 300 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR
Özellikle çocuk ve hamile kadınlar sıtmadan daha fazla etkilenirken, ülkede bu hastalıktan yılda 300 bin kişi yaşamını yitiriyor.
Uzmanlar, sivrisinek
lerden geçen sıtma parazitine karşı daha fazla önlem alınması gerektiğinin altını çizerek, hükümetin sıtma ile mücadelede etkili adımlar atması gerektiğini vurguluyor.
TEHDİT AÇISINDAN İLK SIRADA
Nijerya’da halk sağlığı açısından ilk sıradaki tehdit olarak görülürken sıtmayı önlemek için sineklere karşı tül kullanılması tavsiye ediliyor.
Mine Bozkurt