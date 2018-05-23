Nijerya Ulusal Petrol Şirketi'nin (NNPC) verilerine göre, Kaduna, Warri ve Port Harcourt'ta bulunan 4 petrol rafinerisi, 2017'de günlük ortalama 445 bin varil petrol çıkardı. Söz konusu rakamın, rafinerilerin kapasitesinin yüzde 50'sinin altında olduğu belirtildi. Petrol üretimi en fazla Port Harcourt, en düşük ise Kaduna'daki rafineride gerçekleşti.

Uzmanlar, petrol rafinerilerinin kapasitelerinin altında üretim yapmasının ana nedeninin yeterli teknik bakımın yapılmaması olduğunu belirtti.

Ülkede sık sık benzin krizi yaşanıyor

Nijerya'da rafinerilerin yeterli üretimi yapamaması nedeniyle sık sık benzin sıkıntısı yaşanıyor. Ülkede geçen yılın son aylarında birçok benzin istasyonu kapanmış ve depolarını doldurmak isteyen araçlar, açık benzinliklerin önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu.

Nijerya’nın 2017'de yaklaşık 41 milyar dolar olan ihracatının 33 milyar dolarlık kısmını ham petrol almıştı.

Ekonomisi petrole dayanan Nijerya, 37 milyar varil petrolle dünyanın 9. büyük rezervine sahip. Ülke, 2016 verilerine göre, dünya genelinde 14. büyük petrol üreticisi ve 9. büyük petrol ihracatçısı konumunda bulunuyor.

AA