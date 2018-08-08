Nikah dairelerinde 08.08.2018 telaşı

Dünya evine girmeye hazırlanan çiftler, özel olması için nikah tarihlerini 8 rakamının yan yana geldiği 08.08.2018 olarak belirledi. Ankara Mamak Belediyesi Nikah Memurluğu’nda 52 çift nikah masasına oturdu.

İstanbul Bağcılar Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde ise günlük 15 olan nikah sayısı bu özel günde 4’e katlayarak 66 oldu.

Yetkililer, özellikle bu tarihin tercih edilmesinde gelinlerin çok istekli olduğunu söylerken erkeklerin bu tarihi unutmamak için tercih ettiği bildirildi. İHA















