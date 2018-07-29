Phil Knight, Nike’ın şu an dünyanın en büyük spor markalarından biri olmasının en önemli etkeni. Knight, 1963 yılında babasından aldığı borç ile Japonya’dan kalitesi yüksek ama maliyeti düşük ayakkabılar ithal ederek satmaya başladı ve ilk yılında 8000 dolar kar etti. Günümüzde Nike’ın marka değeri ise 36 milyar dolar. Phil Knight’ın bu girişimciliği birçok insana ilham kaynağı oldu.

BAŞROLDE KİM OLACAK?

Netflix de Shoe Dog adını vereceği yapımda Phil Knight’ın hayatıyla birlikte Nike’ın kuruluşunu ve büyümesini anlatan bir film yapmaya hazırlanıyor. Phil Knight’ın aynı isimli romanından uyarlama olacak filmin senarist kadrosunda Ed Wood, American Crime Story ve Big Eyes gibi filmlerin yazarları Scott Alexander ve Larry Karaszewski bulunuyor. Filmin yapımcısı ise Frank Marshall. Phil Knight’ı kimin oynayacağı henüz belli değilken, yönetmen arayışları da devam etmekte.