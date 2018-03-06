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Nikita Deresi’ndeki kirliliğe 3 ülkede inceleme

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki dünyaca ünlü Sarımsaklı sahilinde bir süre önce denizin kararmasına neden olan Nikita Deresi’nden alınan numuneler, 3 ayrı ülkede incelenecek

06 Mart 2018, Salı 16:43
Nikita Deresi’ndeki kirliliğe 3 ülkede inceleme
Ayvalık ilçesinde Türkiye'nin sayılı plajlarından Sarımsaklı sahiline dökülen ve ocak ayında deniz suyunun kararmasına neden olan Nikita Deresi’ndeki kirlilik çözüm bekliyor. Nikita Deresi'nden akan zeytin kara suyunun derede ve Sarımsaklı Plajı'nda kirlilik yaratması üzerine bölgedeki ilk inceleme, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince yapılmış, inceleme sonucunda kirliliğe sebep olan firmaların da hazır bulunacağı geniş katılımlı bir toplantı yapılmasına karar verilmişti.



Toplantı tarihi henüz netlik kazanmazken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi´nin daveti üzerine Norveç'ten kente gelen 4 kişilik bir heyet, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) yetkilileri ile birlikte bölgede inceleme yaptı. Konu özelinde çözüme dayalı ayrıntı ve önerilerin görüşüldüğü incelemede, kirletici unsurların etkilerinin yağış etkileşimiyle nasıl olduğunun gözlemlendiği belirtildi. Zeytin karasuyu ve bazı diğer konularda bilgi paylaşımı ve çözüm ortağı olarak Balıkesir'e davet edilen Norveçli ekibin önerisi üzerine Nikita Deresi’nden alınan 10'ar litre zeytin karasuyu numunesi, incelenmek üzere ABD, Norveç ve İspanya'ya gönderildi.

KİRLETEN KAYNAK TESPİT EDİLEMEDİ

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Nikita Deresi’ndeki kirliliğin yıllardır devam eden bir problem olduğunu belirterek, "Devlet Su İşleri 10 kilometrelik alanda dere ıslahı yapacak. Bu sene projeyi yapıp ihaleye çıkacakları yönünde planları var. Nikita Deresi’nde kirletici kaynağı tespit edilemedi. Teknik heyetin bize söylediği; yıllardır meydana gelen kirliliğin dipte birikinti oluşturduğu ve bu birikintinin yağışlarla birlikte kanala karıştığı yönünde. Kesinlikle orada bir kirlilik kaynağı var" dedi.

Kadri KAYA/DHA
 


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