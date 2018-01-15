Nilüfer sahneden Kayahan'ı andı: Bütün alkışlar Kayahan'a gitsin

''MUHTEŞEM BİR ADAMI ÇOK ERKEN KAYBETTİK''

Çiğdem Saltık

700 kişinin bulunduğu salona alkışlar arasında giren, konuklarını selamlayarak performansına başladı.Kıbrıs’ı çok sevdiğini belirten, ''Kıbrıs'a yerleşebilirim. Bunu düşünüyorum. İstanbul'da hava çok soğuk. Buraya geldim, havaya bayıldım'' dedi.Kendisi için özel olarak kurulan sahneyi de çok beğendiğini belirten''Kıbrıs'ta ilk defa podyumlu bir sahne gördüm. Bana, eski gazinoları hatırlattı. Muhteşem bir gece geçireceğiz. Lütfen sizler de bana eşlik edin'' diyerek performansına başladı.''Muhteşem bir adamı çok erken kaybettik. Şarkıları yaparken en çok istediği şey sizler tarafından beğenilmesiydi'' diyerek Kayahan'ın parçalarına ağırlık veren Nilüfer, alkışlar üzerine, ''Bilmiyorum bizi görüyor mu, duyuyor mu? Ama bütün alkışlarınız ona gitsin'' dedi.