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Nilüfer sahneden Kayahan'ı andı: Bütün alkışlar Kayahan'a gitsin

Kıbrıs'ta sahne alan Nilüfer, ''Bilmiyorum bizi görüyor mu? Bütün alkışlarımız ona gitsin'' diyerek Kayahan'ı andı

Nilüfer sahneden Kayahan'ı andı: Bütün alkışlar Kayahan'a gitsin
700 kişinin bulunduğu salona alkışlar arasında giren Nilüfer, konuklarını selamlayarak performansına başladı.

Kıbrıs’ı çok sevdiğini belirten Nilüfer, ''Kıbrıs'a yerleşebilirim. Bunu düşünüyorum. İstanbul'da hava çok soğuk. Buraya geldim, havaya bayıldım'' dedi.

Kendisi için özel olarak kurulan sahneyi de çok beğendiğini belirten Nilüfer, ''Kıbrıs'ta ilk defa podyumlu bir sahne gördüm. Bana, eski gazinoları hatırlattı. Muhteşem bir gece geçireceğiz. Lütfen sizler de bana eşlik edin'' diyerek performansına başladı.

''MUHTEŞEM BİR ADAMI ÇOK ERKEN KAYBETTİK''



''Muhteşem bir adamı çok erken kaybettik. Şarkıları yaparken en çok istediği şey sizler tarafından beğenilmesiydi'' diyerek Kayahan'ın parçalarına ağırlık veren Nilüfer, alkışlar üzerine, ''Bilmiyorum bizi görüyor mu, duyuyor mu? Ama bütün alkışlarınız ona gitsin'' dedi.


 


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