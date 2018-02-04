Nintendo Switch ne kadar sattı?

Adem Özdoğan

Zaten Japon oyun devinin son 3 nesilde geliştirdiği konsollar da bu durumun en net örneği. Peki Nintendo’nun son konsolu ne derece başarılı oldu dersiniz? İştesatış rakamları.Bilindiği üzere’nun önceki nesildeki konsolu Wii U, tam anlamıyla bir hayal kırıklığıydı. Wii’nin başarısının yanında büyük bir hüsrana neden olanpek tutulmadı. Bu başarısızlığın ardından Nintendo’nun yeni bir ev konsolu çıkartıp çıkartmayacağı bile tartışılır hale gelmişti. Neyse ki konsol dünyasının dev ismi, geçtiğimiz sene Mart ayında yeni konsolu Nintendo Switch ile tekrardan evlerimize konuk oldu.Açık konuşmak gerekirse, ülkemizde Nintendo ürünlerine karşı öyle yoğun bir ilgi yok.bile resmi olarak sadece bir perakende mağazası tarafından satılıyor. Dolayısıyla,’in Türkiye’deki oyuncular üzerinde pek de önemli bir etkisinin olduğunu söylemek, doğru olmayacaktır. Peki dünya genelinde durum nasıl?Nintendo tarafından açıklanan rakamlara göre, geçtiğimiz sene Mart ayında çıkış yapan, 2017 boyunca 14.86 milyon adet satmayı başarmış. Bu gerçekten önemli bir başarı diyebiliriz. Switch’in en çok satan oyunu ise, senenin sonuna doğru çıkanolmuş. Yenioyunu kısıtlı bir süre içerisinde 9.07 milyon satmayı başarmış. Bu rakamlar bizlere Switch sahiplerinin büyük bir çoğunluğunun yeni Mario oyununu satın aldığını gösteriyor.