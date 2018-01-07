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Nintendo Switch satış rekorları kırıyor

Wii U ile gelen başarısızlığın ardından el ve ev konsollarını birleştiren Nintendo, yepyeni bir fikir ile oyun severlerin karşısına çıktı. Nintendo Switch ismi ile duyurulan bu konsol, oyun severlerin beğenisini anında kazanmayı başardı

Nintendo Switch satış rekorları kırıyor
Oyun pazarına ivme kazandıran iki üç bölgenin olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar Amerika, Japonya ve Avrupa. Özellikle Amerika oyun sektörü açısından önemli bir pazar. Bu pazarda hem Microsoft, hem Sony, hem de Nintendo önemli bir pazar payına sahip. Yani bu pazarın herhangi bir firmanın tekeline girmediğini söyleyebiliriz.

Geçtiğimiz Mart ayında satışa sunulan Nintendo Switch, Amerika’da da hızlı bir başlangıca imza atmıştı. Geçtiğimiz gün paylaşılan rakamlara göre Switch’in Amerika’da 10 ay içerisinde 4.8 milyondan fazla sattığı açıklandı. Wii’de hemen hemen bu dolaylarda satmış olsa da Switch’in bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca diğer Microsoft ve Sony konsollarının bu satış rakamlarının çok altında kaldığını da belirtmek gerekiyor.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Nintendo Switch ülkemizde de resmi olarak satışa sunulmuş durumda. Cihazın satış fiyatı ise 1899TL. Amerika’daki satış fiyatı ise 299 dolar.
 

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