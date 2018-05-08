Nişanlısı ile gezerken timsah kolunu kopardı ama o düğününü kaçırmadı

Nişanlısı ile beraber nehirde kano gezisi yapan kadının kolunu timsah kaptı. Nişanlısının kurtardığı kadının tek kolu kesilse de gelin olmaya gün sayan talihsiz kadın düğün günlerini kaçırmadı.

Nişanlısı ile gezerken timsah kolunu kopardı ama o düğününü kaçırmadı
Zimbabwe'deki Zambezi Nehri'nde nişanlısı ile beraber kanoyla gezen Zanele Ndlovu'nun kolunu timsah kaptı. Düğününe sayılı günler kala kolu kopan kadın o halde nikahını kıydırmaktan vazgeçmedi.
 

"ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"


Nişanlısı Jamie Fox, "O kadar çok kan kaybediyordu ki onu kurtarmayı başardım ama öleceğini düşündüm" dedi. Hastaneye kaldırılan kadının hayatı kurtarılsa da kolunu kaybetmekten kurtarılamadı.


 

NİKAH GÜNÜNÜ KAÇIRMADI


Korkunç yaralarına rağmen düğün gününü kaçırmamaya karar veren genç kadının evlenmesi için hastane şapelini kullanmasına izin verildi.


 

GERÇEK AŞK


Koluna sarılı bandajla düğününe katılan kadının bir arkadaşı, "Timsah saldırısı onlar için hiçbir şeyi değiştirmedi. Birbirlerine karşı duydukları hisler çok güçlü. Bu gerçek bir aşk ilişkisi" yorumunu yaptı.

Geçen yıl Zimbabve'de timsahlar tarafından gerçekleştirilen saldırılarda toplam 21 kişi öldü.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Köpek faciası: 6 çocuk can verdi!

Köpek faciası: 6 çocuk can verdi!
Hawaii'de 6,9 büyüklüğünde deprem

Hawaii'de 6,9 büyüklüğünde deprem
Trump, Kudüs Büyükelçiliği'nin açılış törenine katılmayacak

Trump, Kudüs Büyükelçiliği'nin açılış törenine katılmayacak
Rus helikopteri Suriye'de düştü!

Rus helikopteri Suriye'de düştü!
Trump, İran kararını bugün açıklayacak

Trump, İran kararını bugün açıklayacak

Hindistan'ın gizemli topluluğu: Sadhular

Hindistan'ın gizemli topluluğu: Sadhular
Lübnan'da parlamento seçimlerine katılım yüzde 49.20

Lübnan'da parlamento seçimlerine katılım yüzde 49.20
Lübnan seçimlerinde Hizbullah-Emel ittifakı önde

Lübnan seçimlerinde Hizbullah-Emel ittifakı önde
Lübnan seçimlerine ilişkin İsrail'den ilk yorum

Lübnan seçimlerine ilişkin İsrail'den ilk yorum
Yemen'de saldırı: 6 ölü, 30 yaralı

Yemen'de saldırı: 6 ölü, 30 yaralı
Kudüs'te 'ABD Büyükelçiliği'ni gösteren levhalar yerleştirildi

Kudüs'te 'ABD Büyükelçiliği'ni gösteren levhalar yerleştirildi