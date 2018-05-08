Nişanlısı ile gezerken timsah kolunu kopardı ama o düğününü kaçırmadı

"ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

NİKAH GÜNÜNÜ KAÇIRMADI

GERÇEK AŞK

Erdinç Şahin

'dekinişanlısı ile beraber kanoyla gezenkolunu timsah kaptı. Düğününe sayılı günler kala kolu kopan kadın o halde nikahını kıydırmaktan vazgeçmedi.Nişanlısı, "O kadar çok kan kaybediyordu ki onu kurtarmayı başardım ama öleceğini düşündüm" dedi. Hastaneye kaldırılan kadının hayatı kurtarılsa da kolunu kaybetmekten kurtarılamadı.Korkunç yaralarına rağmen düğün gününü kaçırmamaya karar veren genç kadının evlenmesi için hastane şapelini kullanmasına izin verildi.Koluna sarılı bandajla düğününe katılan kadının bir arkadaşı, "Timsah saldırısı onlar için hiçbir şeyi değiştirmedi. Birbirlerine karşı duydukları hisler çok güçlü. Bu gerçek bir aşk ilişkisi" yorumunu yaptı.Geçen yıl'de timsahlar tarafından gerçekleştirilen saldırılarda toplam 21 kişi öldü.