Nişanlısını gizli sevgilisiyle telefonda yakaladı... Sonrası vahşet!

44 yaşındaki kadın, 6 yıllık nişanlısını sevgilisiyle telefonda konuşurken yakaladı. Sonra yaşananlar ise tam bir vahşet!

19 Şubat 2018, Pazartesi 13:08
Nişanlısını gizli sevgilisiyle telefonda yakaladı... Sonrası vahşet!
Solda Rachael Biscoe, sağda Trevor Camp ve gizli sevgilisi

İngiltere'de yaşayan 44 yaşındaki Rachael Biscoe, 6 yıllık nişanlısı Trevor Camp'i sevgilisiyle telefonla konuşurken yakaladı. Adam yarı çıplak şekilde konuşurken yakalanınca aralarında şiddetli bir kavga başladı.

50 yaşındaki adam mutfağa yarı çıplak vaziyette ulaştı. Ancak birden kasıklarında şiddetli bir acı hissetti. Aşağıya baktığında ise hızla kan kaybettiğini gördü. O sırada halen telefonda olan Trevor, sevgilisine nişanlısının kendisini yaralandığını söyledi.
 

NEYLE YARALADIĞINI ANLAYAMADILAR


Trevor tüm bu acıya rağmen ambulansı aramayı başardı. Olay yerine ulaşan polis yaptığı araştırmalarda kadının kocasını ne ile yaraladığını anlayamadı.
 

TEKTAŞ İLE YARALAMIŞ


Rachael yakalındıktan sonra nişanlısının bir alkolik olduğunu kadın kıyafetleri giymekten hoşlandığını söyledi. Tüm bunlara nişanlısını sevdiği için katlandığını söyleyen kadın, ihaneti kaldıramadığını ve konuşmaları duyunca Trevor’ı nişan yüzüğü ile yaraladığını itiraf etti.

Tutuklanan Rachael, dört ay hapis aldı. Cezası ise 12 ay ertelendi. Korkunç olay hakkında İngiliz medyasında çok sayıda haber yapıldı.


 


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