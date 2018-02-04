NOA N10 tüm muhteşemliğiyle geliyor

Adem Özdoğan

NOA N10 telefonun 6.2 inch FHD+ 18:9 değerinde bir ekranı bulunuyor ve görselden de anlaşılacağı üzere, üst tarafında kamera ve ahize için ayrılan özel alan dışında ekranın her yere uzandığı görülüyor. INCELL teknolojisini kullanan ekran, 2160×1080 çözünürlüğe sahip.Telefon, 8 çekirdekli 2,3 GHz MediaTek MT 6763 işlemciyle geliyor. Bunun yanında 4GB RAM’i, 64GB dahili depolaması ve microSD desteği var.Kamera tarafına baktığımızda, ürünün arka tarafında Sony’nin IMX499 sensörlü dual kamera sistemi yer alıyor ve bu iki kamera da 16MP değerinde. Bildiğiniz gibi dual kamera kullanımı her geçen gün biraz daha artıyor. Bu kameralardan bir tanesi normal açıda fotoğraflar ve videolar için kullanılırken, diğeri de geniş açılı çekimler için tercih ediliyor. Böylelikle tek seferde daha fazla detayı tek kareye sığdırabiliyorsunuz. Ön tarafta da 16MP kamera yer alıyor ve bu kameranın yazılımsal olarak Face ID (?) ve Face Beauty’ye destek verdiği belirtilmiş.Pil konusuna gelirsek, üründe çıkarılamaz 3600mAh pil yer alacak.Üründe çift sim kart desteği bulunuyor. Eğer istenirse bir hazneye sim kart yerleştirilirken diğerine de microSD kart yerleştirilebilecek.Android 8.0 işletim sistemiyle gelecek olan telefon, 300 euro civarında bir fiyatla satılacak.