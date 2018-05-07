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Noah Hutchinson'dan Tosic'in sarı kartına tepki

Siyahlı beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson'ın Kayserispor maçında Tosic'in sarkı kart gördüğü pozisyona verdiği tepki sosyal medyada çok konuşuldu

07 Mayıs 2018, Pazartesi 21:07
Noah Hutchinson'dan Tosic'in sarı kartına tepki
Tosic Kayserispor maçının 20. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrası maçın hakemi Barış Şimşek başarılı savunma oyuncusuna sarı kart verdi. Bu sarı kartla birlikte Dusko Tosic haftaya oynanacak Osmanlıspor maçında cezalı duruma düştü.

Beşiktaş - Kayserispor maçının büyük bir heyecanla takip eden Beşiktaş'ın tecrübeli Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson'ın oğlu Noah Hutchinson'un pozisyona verdiği tepkiyi sosyal medyada birçok kişi kısa sürede paylaştı.

Atiba'nın oğlu Noah'ın Dusko Tosic'in sarı kart gördüğü pozisyona tepkisi:


 
 


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