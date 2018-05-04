Nobel Edebiyat Ödülü bu yıl verilmeyecek

Skandalın ardından gelen karar

Önümüzdeki yıl iki ödül verilecek

Gözde Hatunoğlu

İsveç Akademisi, Nobel Edebiyat Ödülü'nün bu sene verilmeyeceğini açıkladı. Akademi kararını, bir üyenin eşi hakkındaki cinsel saldırı ve sızıntı iddiaları nedeniyle aldı. Hakkında cinsel saldırı iddiaları bulunan Arnault’un 6 ödülün kazananını resmi açıklamadan önce sızdırdığı da ileri sürüldü.Akademi üyelerinden şair Katarina Frostenson’un eşi Fransız fotoğrafçı Jean-Claude Arnault’a, 18 kadın tarafından cinsel taciz suçlaması yapılmıştı. Arnault’un 6 ödülün kazananını resmi açıklamadan önce sızdırdığı da ileri sürülmüştü. Skandalın ardından İsveç Akademisi'nin 18 üyesinden 6'sı istifa etmiş, Frostenson ile birlikte 7 üye atıl duruma geçmişti.Akademinin 18 üyesi ömür boyu bu göreve getiriliyor ve istifa edemiyor. Ancak isteyen üyeler toplantılara katılmamayı seçebiliyor. Akademiye yeni üye seçilmesi için ise 12 üyenin oyu gerekiyor. İsveç Kralı 16. Gustaf, akademinin varlığını sürdürebilmesi için üyelerin istifa etmesi ve yerlerine başkalarının getirilmesinin önünü açacak değişiklikleri yapmayı kabul etmişti.Ödülü 1901'den bu yana dağıtan İsveç Akademisi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ödülün gelecek yıl iki kez verileceğini duyurdu. Nobel Edebiyat Ödülü tarihinde ilk kez böyle bir durum gerçekleşirken, 2019'da ödülün iki tane verileceği açıklandı.