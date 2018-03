Nobel ödülü sahibi yazarlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MEKTUP YAZAN NOBELLİ YAZARLAR

Can Hakman

Aralarında Svetlana Alexievich, J. M. Coetzee ve Kazuo Ishiguro'nun da bulunduğu, 16 Şubat'ta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan gazetecilerve'ın serbest bırakılması içinyaptı. Yazarlar tarafından kaleme alınan mektup, İngiliz The Guardian gazetesinde yayımlandı."Yazar ve düşünürlerin hukuka aykırı olarak değerlendirilen gözaltı ve mahkûmiyetleri nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'ne, saygınlığına ve vatandaşlarının mutluluğu ile itibarına verilen zarara dikkatinizi çekmek istiyoruz" denilen mektupta, olağanüstü halin kaldırılması, bir an önce hukukun üstünlüğüne dönülmesi ve tam olarak ifade özgürlüğünün sağlanması için çağrıda bulunuldu.Bu yöndeki bir değişikliğin hem Altan kardeşler ve Ilıcak'ın temyiz aşamasında beraat etmesiyle hem de haksız yere gözaltında olan diğer kişilerin serbest bırakılmasıyla sonuçlanacağını savunan Nobelli yazarlar, "Daha da iyisi Türkiye'yi tekrar özgür dünyanın gururlu bir üyesi yapacaktır" diye ekledi."Nisan 1998'de, okuduğunuz bir şiir nedeniyle kendiniz İstanbul belediye başkanlığından mahrum edildiniz, siyasi yasak aldınız ve 10 ay hapis cezasına çarptırıldınız" denilen mektupta, "Bu adil değildi, hukuka aykırıydı ve acımasızcaydı. O dönem sizi savunan birçok insan hakları örgütü şu an ülkenizde yaşanan ihlaller karşısında dehşete kapılmış durumda" ifadesi kullanıldı.Erdoğan'ın Şubat 2009'da gazeteci-yazar Çetin Altan'a Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü takdim ederken, "Türkiye artık büyük yazarlarını hapse atan o eski Türkiye değil. O dönem sonsuza dek geride kaldı" dediğini belirten Nobelli yazarlar, söz konusu konuşmayı dinleyenler arasında Çetin Altan'ın oğulları Ahmet ve Mehmet Altan'ın da bulunduğunu hatırlatarak şu soruyu yöneltti:DW Türkçe'nin haberine göre, ortak mektupta imzası bulunan Nobelli yazarlar şöyle:Svetlana Alexievich, Philip W. Anderson, Aaron Ciechanover, J. M. Coetzee, Claude Cohen-Tannoudji, Elias J. Corey, Gerhard Ertl, Albert Fert, Edmond H. Fischer, Andrew Z. Fire, Andre Geim, Sheldon Glashow, Serge Haroche, Leland H. Hartwell, Oliver Hart, Richard Henderson, Dudley Herschbach, Avram Hershko, Roald Hoffmann, Robert Huber, Tim Hunt, Kazuo Ishiguro, Elfriede Jelinek, Eric S. Maskin, Hartmut Michel, Herta Müller, V. S. Naipaul, William D. Phillips, John C. Polanyi, Richard J. Roberts, Randy W. Schekman, Wole Soyinka, Joseph Stiglitz, Thomas C. Südhof, Jack W. Szostak, Mario Vargas Llosa, J. Robin Warren, Eric F. Wieschaus.Yaklaşık 1.5 yıldır hapiste olan Altan kardeşler ve Ilıcak, 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla yargılandıkları davada 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.Ahmet Altan dün ayrıca 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlarından yargılandığı başka bir davada suçlu bulunarak 5 yıl 11 ay hapis cezasına mahkum edildi.