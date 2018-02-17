Nöbet değişimi

1994 VE 1998’DE ŞEHİT OLDULAR



‘İÇİMİZDEN AĞLAMAK GELİYOR’

İdil Janet Demiray

Metin Tok’un ağabeyi Uzman Çavuş Aziz Tok, 1998’de Bingöl’de, Orhan Budak’ın ağabeyi er Mehmet Budak 1994’te Diyarbakır Lice’de teröristlerle çatışırken şehit olmuştu. İkisi de Hatay Kırıkhanlı olan Metin Tok ve Orhan Budak, şehit yakınlarına tanınan devlet memuru olma hakkından faydalandı ve sağlık görevlisi oldu.İkisi de Hatay Kırıkhan’daki devlet hastanesinde çalışıyor. Suriye Afrin’de sürmekte olan ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralanan askerlerimiz bu hastaneye getiriliyor.Metin Tok’un ağabeyi Uzman Çavuş Aziz Tok 1998’de şehit olduğunda 23 yaşındaydı.Şehit kardeşleri Metin Tok ve Orhan Budak, yaralılara ilk müdahaleyi yapan ekipteler ve şöyle diyorlar: “Kahraman askerlerimizi tedavi ederken aklımıza hep ağabeylerimiz geliyor. Gazilerimizin yanında ağlamamak için kendimizi zor tutuyoruz.”Orhan Budak’ın ağabeyi Mehmet Budak vatani görevini er olarak yaparken 1994’te şehit düştü.