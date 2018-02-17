15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Nöbet değişimi

PKK’lı teröristlerle çarpışırken ağabeyleri şehit düşen sağlık görevlisi iki arkadaş şimdi aynı hastanede çalışıyor ve Afrin’de yaralanan askerlerimize yardım ediyor

Nöbet değişimi

1994 VE 1998’DE ŞEHİT OLDULAR


Metin Tok’un ağabeyi Uzman Çavuş Aziz Tok, 1998’de Bingöl’de, Orhan Budak’ın ağabeyi er Mehmet Budak 1994’te Diyarbakır Lice’de teröristlerle çatışırken şehit olmuştu. İkisi de Hatay Kırıkhanlı olan Metin Tok ve Orhan Budak, şehit yakınlarına tanınan devlet memuru olma hakkından faydalandı ve sağlık görevlisi oldu.


‘İÇİMİZDEN AĞLAMAK GELİYOR’


İkisi de Hatay Kırıkhan’daki devlet hastanesinde çalışıyor. Suriye Afrin’de sürmekte olan ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralanan askerlerimiz bu hastaneye getiriliyor.



Metin Tok’un ağabeyi Uzman Çavuş Aziz Tok 1998’de şehit olduğunda 23 yaşındaydı.

Şehit kardeşleri Metin Tok ve Orhan Budak, yaralılara ilk müdahaleyi yapan ekipteler ve şöyle diyorlar: “Kahraman askerlerimizi tedavi ederken aklımıza hep ağabeylerimiz geliyor. Gazilerimizin yanında ağlamamak için kendimizi zor tutuyoruz.”


Orhan Budak’ın ağabeyi Mehmet Budak vatani görevini er olarak yaparken 1994’te şehit düştü.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

AK Partili ilçe başkanı hayatını kaybetti

AK Partili ilçe başkanı hayatını kaybetti
Sosyal medya 'Çocuk susar sen susma' diyor

Sosyal medya 'Çocuk susar sen susma' diyor
Marmara Denizi'ne havadan denetleme

Marmara Denizi'ne havadan denetleme
İneği için gözyaşı döktü

İneği için gözyaşı döktü
Başbakan Yıldırım, Baykal’ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı

Başbakan Yıldırım, Baykal’ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı
Tunceli'de PKK'ya ait 8 katlı sığınak bulundu

Tunceli'de PKK'ya ait 8 katlı sığınak bulundu
Hakkari'de YPJ'li kadın teslim oldu

Hakkari'de YPJ'li kadın teslim oldu
Afrin'de yaralanan askerlere ilk müdahale, şehitlerin kardeşlerinden

Afrin'de yaralanan askerlere ilk müdahale, şehitlerin kardeşlerinden
Deniz Yücel Almanya’ya döndü

Deniz Yücel Almanya’ya döndü
Yıldırım, Borisov ve Al Sani'yle görüştü

Yıldırım, Borisov ve Al Sani'yle görüştü
Sudan zehirlenen 2 ÖSO askeri Kilis’e getirildi

Sudan zehirlenen 2 ÖSO askeri Kilis’e getirildi