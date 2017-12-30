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Noel baba ile 2018 geyiği

Ünlü tiyatrocu Behzat Uygur Noel Baba oldu, İstanbul sokaklarına çıktı ve halka 2018’den beklentilerini sordu

Noel baba ile 2018 geyiği
Yayına Hazırlayan: Dilara DOĞAN


"ACUN'UN EVİNE TARİHİ BİR DEKORASYON YAPMAK İSTERDİM"




Dekorasyon işleri yapan Fuat’ın motosikletinin arkasına atlıyorum. Sohbet ede ede gidiyoruz:

2018’de kimin evini dekore etmek istersin?
Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı’nın evine çok tarihi bir dekorasyon tasarladım. Kızları Melisa’ya da şahane bir oyun odası yaparım. Efsane olur.

Çok para verir diye mi Acun’u istiyorsun?
Yok abi. Acun’u çok seviyorum Şeyma Yenge’ye saygı duyuyorum. Melisa da yeğenimiz olur.


"HORMONSUZ ÇİLEK YERLİ MUZ"




Mecidiyeköy’de duran Konyalı seyyar manav İsmet Amca 2018’den beklentisinin ne olduğunu çok net şekilde özetledi: “Elmanın sert ve sulusu, çileğin hormonsuzu, muzun yerlisi, portakalın ince kabuklusu, mandalinanın tatlısı.”


İSTEDİKLERİNİ İSTEMEDİKLERİNİ SAYDI




Taksici Murat, camı açıp arabanın içinde çaktırmadan sigara içen, siyasi tartışmaya giren, “Kime oy verdin?” diye soran, taksimetrede yazanı vermemek için pazarlık eden, “Memleket neresi birader” diyen, “Yolu uzattın” diye kavga çıkartan müşteri istemiyor.


KIVANÇ TATLITUĞ VE ARAS İLE BAŞROL




Begüm’ün 2018’den beklentisi Aras Bulut İynemli ve Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte bir dizide oynamak. Ayçin’in hedefi ve isteği çok net ve basit: “Şöyle iyi bir iş bulayım, bol para kazanayım, lüks içinde yaşayayım.”


ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR ÇOK EKONOMİK



‘Ekonomik çocuk’ Berk tam bir beyefendi. “Noel Baba’dan ne istiyorsun?” diye sorduğumda, “Portakal” diyor. İşte bu! Manavdan hemen bir portakal alıp dileğini gerçekleştiriyorum.


MUTLU VE GÜVENLİ




Güvenlik görevlisi Mutlu güvenli ve mutlu, bir yıl istedi. Kızı için oyuncak diledi. Eşi için de güzel şeyler istedi. Ama o güzel şeylere bir isim koyup ne olduklarını söylemedi.


MÜTEVAZI GENÇLER

Ugandalı William ve Daia İstanbul’a çalışmak için gelmişler. Türkçe bilmiyorlar. Mütevazı çocuklar ama. Noel Baba’dan birer külah kaymaklı dondurma istediler. “Bütçenizi bozmayalım” dediler.

 
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