Noel baba ile 2018 geyiği



"ACUN'UN EVİNE TARİHİ BİR DEKORASYON YAPMAK İSTERDİM"



"HORMONSUZ ÇİLEK YERLİ MUZ"



İSTEDİKLERİNİ İSTEMEDİKLERİNİ SAYDI



KIVANÇ TATLITUĞ VE ARAS İLE BAŞROL



ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR ÇOK EKONOMİK



MUTLU VE GÜVENLİ



MÜTEVAZI GENÇLER

Gizem Yetil

Dekorasyon işleri yapan Fuat’ın motosikletinin arkasına atlıyorum. Sohbet ede ede gidiyoruz:Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı’nın evine çok tarihi bir dekorasyon tasarladım. Kızları Melisa’ya da şahane bir oyun odası yaparım. Efsane olur.Yok abi. Acun’u çok seviyorum Şeyma Yenge’ye saygı duyuyorum. Melisa da yeğenimiz olur.Mecidiyeköy’de duran Konyalı seyyar manav İsmet Amca 2018’den beklentisinin ne olduğunu çok net şekilde özetledi: “Elmanın sert ve sulusu, çileğin hormonsuzu, muzun yerlisi, portakalın ince kabuklusu, mandalinanın tatlısı.”Taksici Murat, camı açıp arabanın içinde çaktırmadan sigara içen, siyasi tartışmaya giren, “Kime oy verdin?” diye soran, taksimetrede yazanı vermemek için pazarlık eden, “Memleket neresi birader” diyen, “Yolu uzattın” diye kavga çıkartan müşteri istemiyor.Begüm’ün 2018’den beklentisi Aras Bulut İynemli ve Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte bir dizide oynamak. Ayçin’in hedefi ve isteği çok net ve basit: “Şöyle iyi bir iş bulayım, bol para kazanayım, lüks içinde yaşayayım.”‘Ekonomik çocuk’ Berk tam bir beyefendi. “Noel Baba’dan ne istiyorsun?” diye sorduğumda, “Portakal” diyor. İşte bu! Manavdan hemen bir portakal alıp dileğini gerçekleştiriyorum.Güvenlik görevlisi Mutlu güvenli ve mutlu, bir yıl istedi. Kızı için oyuncak diledi. Eşi için de güzel şeyler istedi. Ama o güzel şeylere bir isim koyup ne olduklarını söylemedi.Ugandalı William ve Daia İstanbul’a çalışmak için gelmişler. Türkçe bilmiyorlar. Mütevazı çocuklar ama. Noel Baba’dan birer külah kaymaklı dondurma istediler. “Bütçenizi bozmayalım” dediler.