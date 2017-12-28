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Noel ve yılbaşı kutlamalarına karşı Taksim’de broşür dağıttılar!

Bir grup, yılbaşı öncesinde Taksim ve İstiklal Caddesi'nde Noel ve yılbaşı kutlamalarına karşı broşür dağıttı. Polis ekipleri dağıtımın izinsiz olması gerekçesiyle dağıtıma izin vermedi

28 Aralık 2017, Perşembe 10:48
Noel ve yılbaşı kutlamalarına karşı Taksim’de broşür dağıttılar!
İstiklal Caddesi’nde bir grup, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde Noel ve yılbaşı kutlamaları yapılmaması gerektiğini savunan broşürler dağıttı. Broşürleri gören polis ekipleri dağıtım yapanlardan izin belgesini istedi. İzin belgesi olmayan kişilerin dağıtım yapmasına polis ekipleri izin vermedi.
 

'BATILILARIN YAŞAM TARZIDIR'


Dağıtılan broşürde, "Noel ve yılbaşı İslami ve milli değildir. Türkiye’ye her fırsatta düşmanlık yapan batılıların yaşam tarzıdır. Milletimizi içten ve dıştan bölmek isteyen Ümmeti Muhammed’in birliğini, bütünlüğünü bozmaya çalışan batılıların kutladıkları yılbaşı ve Noel’i bizim de sevinç içinde kutlamamız doğru bir davranış olmadığı açık bir gerçektir" ifadelerine yer verildi.

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