Nokia 6 ortaya çıktı

Çin’in sertifikasyon kurumu olan TENAA
’da ortaya çıkan Nokia 6 2018, özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 630
yonga setinden alan telefon, GPU tarafında ise Adreno 508’den yararlanacak. Sistemini 4GB RAM
ile destekleyecek olan cihaz, 32GB ve 64GB dahili depolama alanına sahip iki farklı versiyonla satışa sunulacak. MicroSD kart desteği de bulunan telefonda depolama hafızası 128GB’a kadar çıkarılabilecek.
Arka tarafında 16MP
’lik ana kamera bulunan telefonun selfie kamerası ise 8MP
. Parmak izi okuyucusu da hemen telefonun arka kısmında, kameranın altında yer alıyor.
Nokia, orta segmentteki yeni modelinde 18:9
ekran en boy oranını tercih etmemiş. Zira 5.5 inçlik
ekran bu durumun en net göstergesi. Nokia’nın popüler ekran modasını orta segment modellerine taşımayı şimdilik düşünmediğini söyleyebiliriz.
Hatırlanacağı üzere Samsung, yeni orta segment modeli A8 2018
’de Infinity Display teknolojisini kullanacağını açıklamıştı. Dolayısıyla Samsung’un bu hamlesinin ardından, Nokia’nın Nokia 6 2018
kararı biraz absürt duruyor. Bekleyip göreceğiz.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Adem Özdoğan