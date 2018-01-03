Nokia 6 ortaya çıktı

Adem Özdoğan

Çin’in sertifikasyon kurumu olan’da ortaya çıkan Nokia 6 2018, özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Gücünü Qualcomm tarafından geliştirilenyonga setinden alan telefon, GPU tarafında ise Adreno 508’den yararlanacak. Sisteminiile destekleyecek olan cihaz, 32GB ve 64GB dahili depolama alanına sahip iki farklı versiyonla satışa sunulacak. MicroSD kart desteği de bulunan telefonda depolama hafızası 128GB’a kadar çıkarılabilecek.Arka tarafında’lik ana kamera bulunan telefonun selfie kamerası ise. Parmak izi okuyucusu da hemen telefonun arka kısmında, kameranın altında yer alıyor.Nokia, orta segmentteki yeni modelindeekran en boy oranını tercih etmemiş. Ziraekran bu durumun en net göstergesi. Nokia’nın popüler ekran modasını orta segment modellerine taşımayı şimdilik düşünmediğini söyleyebiliriz.Hatırlanacağı üzere Samsung, yeni orta segment modeli’de Infinity Display teknolojisini kullanacağını açıklamıştı. Dolayısıyla Samsung’un bu hamlesinin ardından, Nokia’nınkararı biraz absürt duruyor. Bekleyip göreceğiz.