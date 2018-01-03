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Nokia 6 ortaya çıktı

Satış rakamları bazında son derece başarılı bir grafik çizen Nokia 6, 2018’de yenilenmiş olarak tekrardan raflardaki yerini alacak. Nokia 6 2018 ismi ile satışa sunulacak olan telefonun özellikleri de netlik kazanmaya başladı

Nokia 6 ortaya çıktı
Çin’in sertifikasyon kurumu olan TENAA’da ortaya çıkan Nokia 6 2018, özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 630 yonga setinden alan telefon, GPU tarafında ise Adreno 508’den yararlanacak. Sistemini 4GB RAM ile destekleyecek olan cihaz, 32GB ve 64GB dahili depolama alanına sahip iki farklı versiyonla satışa sunulacak. MicroSD kart desteği de bulunan telefonda depolama hafızası 128GB’a kadar çıkarılabilecek.

Arka tarafında 16MP’lik ana kamera bulunan telefonun selfie kamerası ise 8MP. Parmak izi okuyucusu da hemen telefonun arka kısmında, kameranın altında yer alıyor.

Nokia, orta segmentteki yeni modelinde 18:9 ekran en boy oranını tercih etmemiş. Zira 5.5 inçlik ekran bu durumun en net göstergesi. Nokia’nın popüler ekran modasını orta segment modellerine taşımayı şimdilik düşünmediğini söyleyebiliriz.

Hatırlanacağı üzere Samsung, yeni orta segment modeli A8 2018’de Infinity Display teknolojisini kullanacağını açıklamıştı. Dolayısıyla Samsung’un bu hamlesinin ardından, Nokia’nın Nokia 6 2018 kararı biraz absürt duruyor. Bekleyip göreceğiz.


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