Nokia 7 Plus, MWC 2018’de tanıtılabilir

Adem Özdoğan

Nokia markasını yeniden canlandıran, son aylarda oldukça iddialı işlere imza atıyor. Şirketin önümüzdeki ay düzenlenecek MWC 2018’te birçok yeni telefon tanıtması bekleniyor. Bu telefonların başında isegeliyor. Merakla beklenen Nokia 7 bugüne kadar çeşitli sızıntı ve söylentilerle sık sık karşımıza çıktı. Ancak dün gelen yeni bilgiler daha önce duymadığımız farklı bir modelin daha yolda olabileceğini gösterdi. Geekbench’te yer alan bilgilere bakılırsa Nokia 7’ye bir deeşlik edebilir.Nokia 7 Plus olduğu tahmin edilen yeni bir telefon Geekbench performans testinden geçerken görüldü. Burada yer alan bilgilere göre telefonun teknik özellikleri arasında Snapdragon 660 yonga seti ve 4 GB RAM yer alıyor. Şimdilik telefonun diğer teknik özellikleri belirsizliğini koruyor.Nokia bugüne kadar 7 Plus ile ilgili hiç bir açıklama yapmadı. Ancak şirketin bir süre FCC’den aldığı sertifikalar henüz duyurulmamış iki yeni modelin çok yakında tanıtılacağını göstermişti. Ortaya çıkan bu yeni bilgilere bakılırsa bu modellerden biri Nokia 7 Plus olacak. Telefonun MWC 2018’de sergilenecek cihazlardan biri olacağı tahmin ediliyor.