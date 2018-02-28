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Nokia 8 Sirocco şaşırttı!

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz gün Nokia 4 farklı akıllı telefon modeli tanıtmıştı. Tanıtılan modeller içerisinde kuşkusuz en çok ilgi gören model Nokia 8’in biraz revize edilmiş hali olan Nokia 8 Sirocco’ydu. Geçtiğimiz yılın donanım trendlerine sahip olan Nokia 8 Sirocco, bugün Benchmark testine tabi tutuldu

Nokia 8 Sirocco şaşırttı!
Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Bilindiği üzere Nokia 8 Sirocco’da Qualcomm imzalı Snapdragon 835 yonga seti bulunuyor. Yani kalkıp da bu telefonu SD 845’ten beslenen bir Galaxy S9 ya da Xperia XZ2 ile kıyaslamak hata olur. Keza bu iki yonga seti arasında performans anlamında önemli farklar mevcut.

Nokia 8 Sirocco, girdiği performans testinde, kendisine eşdeğer teknik özelliklere sahip cihazlarla hemen hemen aynı puanları aldı. Yani bu anlamda telefonun performans olarak segmentindeki modellerden geri kalmadığını belirtmemiz gerekiyor. İlgili test sonuçlarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Sonuçlarda da net bir şekilde görüldüğü üzere Sirocco, çok çekirdek testinden 6483 puan alırken, tek çekirdek testinden ise 1949 puan almış. Diğer modeller tarafından alınan puanlara da baktığımızda, arada öyle büyük farklılıkların olmadığını görüyoruz.

Sonuç olarak Sirocco performans anlamında beklentileri karşılayabilecek bir model. Hele ki fiyatı da biraz uygun tutulursa, satış rakamları bazında da bir yerlere gelebilir. Fakat kalkıp da 3500 – 4000 TL aralığında belirlenecek etiket fiyatı Nokia’nın işini zorlaştıracaktır.



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