Nokia 8 Sirocco şaşırttı!

Adem Özdoğan

Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Bilindiği üzere’da Qualcomm imzalı Snapdragon 835 yonga seti bulunuyor. Yani kalkıp da bu telefonu’ten beslenen bir Galaxy S9 ya da Xperia XZ2 ile kıyaslamak hata olur. Keza bu iki yonga seti arasında performans anlamında önemli farklar mevcut., girdiği performans testinde, kendisine eşdeğer teknik özelliklere sahip cihazlarla hemen hemen aynı puanları aldı. Yani bu anlamda telefonun performans olarak segmentindeki modellerden geri kalmadığını belirtmemiz gerekiyor. İlgili test sonuçlarına aşağıdan göz atabilirsiniz.Sonuçlarda da net bir şekilde görüldüğü üzere, çok çekirdek testinden 6483 puan alırken, tek çekirdek testinden ise 1949 puan almış. Diğer modeller tarafından alınan puanlara da baktığımızda, arada öyle büyük farklılıkların olmadığını görüyoruz.Sonuç olarakperformans anlamında beklentileri karşılayabilecek bir model. Hele ki fiyatı da biraz uygun tutulursa, satış rakamları bazında da bir yerlere gelebilir. Fakat kalkıp daaralığında belirlenecek etiket fiyatı Nokia’nın işini zorlaştıracaktır.