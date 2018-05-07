Nokia, ABD'li yazılım üreticisini satın aldı

Nazlı Erdol

, ABD'li yazılım üreticisi'ı satın aldı. Anlaşmanın ayrıntılarına dair bir açıklama yapılmadı.Nokia'nın bu satın alma adımı, akıllı telefon öncesi dönemde telekomünikasyon sektörüne damga vuran şirketin telekom dışına açılma arzusunun bir göstergesi olarak nitelendi., son dönemde yazılım alanında bazı küçük ve orta ölçekli şirketleri satın almıştı.Nokia'nın yazılım birimi'in Başkanıde, "Geleneksel olarak birçok telekom şirketi daha fazla ağ ekipmanı satmak için yazılım geliştiriyor. Bu, sektörün B2B açılımı açısından önemli" dedi.SpaceTime, sanayi tüketicilerinin ağlarındaki varlıklarını ve milyonlarca cihazı yönetmesini sağlayan yazılımlar üretiyor. Şirketin müşterileri arasında, ABD'nin 2 numaralı demir yolu operatörü Union Pacific, elektirik şirketlerivebulunuyor.