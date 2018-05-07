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Nokia, ABD'li yazılım üreticisini satın aldı

Nokia'nın ABD`li yazılım üreticisi SpaceTime'ı satın alması, şirketin telekom dışına daha fazla açılma arzusunun bir göstergesi olarak nitelendi

Nokia, ABD'li yazılım üreticisini satın aldı
Nokia, ABD'li yazılım üreticisi SpaceTime Insight'ı satın aldı. Anlaşmanın ayrıntılarına dair bir açıklama yapılmadı.
 
Nokia'nın bu satın alma adımı, akıllı telefon öncesi dönemde telekomünikasyon sektörüne damga vuran şirketin telekom dışına açılma arzusunun bir göstergesi olarak nitelendi. 
 
Nokia, son dönemde yazılım alanında bazı küçük ve orta ölçekli şirketleri satın almıştı. 
 
Nokia'nın yazılım birimi Nokia Software'in Başkanı Bhaskar Gorti de, "Geleneksel olarak birçok telekom şirketi daha fazla ağ ekipmanı satmak için yazılım geliştiriyor. Bu, sektörün B2B açılımı açısından önemli" dedi.
 
SpaceTime, sanayi tüketicilerinin ağlarındaki varlıklarını ve milyonlarca cihazı yönetmesini sağlayan yazılımlar üretiyor. Şirketin müşterileri arasında FedEx, ABD'nin 2 numaralı demir yolu operatörü Union Pacific, elektirik şirketleri Entergy, NextEra Energy ve Singapore Power bulunuyor.


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