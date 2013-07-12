Nokia Lumia 1020: ÖN İNCELEME

Nokia'nın dün tanıttığı müthiş bir kameraya sahip cebi Lumia 1020'yi elimize alıp denedik. Peki Lumia 1020'nin kamerası, gerçekten Windows Phone 8'in eksiklerini kapatabilir mi?



Nokia'nın telefon işinden anladığımızdan hiç şüphemiz yok. Cebin içinde yer alan 41MP'lik sensör, açıkçası bizi oldukça heyecanlandırdı. Bunun yanında cihazın RAM miktarı artırılmış. 32GB'lık depolama alanı sunan Lumia 1020'nin daha geniş sürümleri de ortaya çıkacak. Telefonun profili ise sahip olduğu teknolojilere kıyasla fazlasıyla ince.



Bazı kullanıcılar cebin zayıf noktasının Windows Phone 8 olduğunu düşünebilir. Cihaz, Lumia 920 ve 925 ile aynı işlemciye sahip olsa da Nokia ve Microsoft, dört çekirdeğe ihtiyaç duymadan akıcı bir biçimde çalışan işletim sistemi oluşturmayı başarmış.



Telefon, fotoğrafları çekip anında kaydetme konusunda biraz zorlanıyor. Ancak bu, yaklaşık 15MB'lık fotoğraflar oluşturduğunuzu düşündüğünüzde o kadar da kötü değil.



Tasarım olarak geçen sene çıkan 808 PureView'dan çok daha ince olan cep, daha fazla kamera teknolojisine sahip. Yeni optik görsel sabitleme (OIS) işlevi, küçük motor ve bilyeler yardımıyla fotoğraf ve videolardaki titrekliği gideriyor. Nokia, OIS'in çalıştığını fotoğraf çekerken elinizi kımıldattığınızda duyabileceğimizi iddia ediyor.

Lumia 1020 izlenimlerimiz

Lumia 1020, kamerası dışında Lumia 920 ve 925'e oldukça benziyor. Tabi ki arkasında bulunan bombeli, geniş sensörü dışında. Ancak telefonu cebinize koyduğunuzda bu sizi rahatsız etmiyor. Telefonu kullanırken parmaklarınız sensörü kapatabiliyor ve bazen sizi rahatsız edebilir (kamera üzerinde parmak iziniz kalabiliyor). Ancak cebin genel olarak ince olması, bu sorunu da önemsiz hale getiriyor.



Telefon, Puremotion HD+ ekranıyla iyi bir görüntü kalitesi sunsa da WXGA çözünürlüğü Full HD'nin çok gerisinde. Samsung Galaxy S4, HTC One gibi Android'li rakipler, bu alanda full HD ekranlarıyla en iyisini sunuyorlar. Ekran, dışarıda güneş ışığı altında iyi performans veriyor.



Kamera işlevi hakkında söylenebilecek çok şey var, çünkü telefon içinde birçok harika yetenek barındırıyor. Öncelikle negatif yönlerden bahsedecek olursak örneğin kamera uygulamasının üçe bölünmüş olması bize garip geldi. Fotoğraf çekmek için hepsi birbirinden farklı işlevler sunan Windows Phone 8 uygulamasını, yeni Nokia Smart Camera'yı veya Nokia Pro Camera uygulamasını kullanabiliyorsunuz.



Bunun yanında Lumia 1020'yle çektiğiniz fotoğrafların işlenmesi, çok da hızlı gerçekleşmeyebiliyor. Ancak 15MB'lık fotoğrafların inanılmaz detaylar sunduğunu düşündüğümüzde hızın fena olmadığını söyleyebiliriz.

Pro Camera uygulaması, resim ve video kalitesi

Pro Camera uygulaması ve fazlası



Pro Camera uygulamasında yapabileceğiniz çok şey var. Kullanımı oldukça kolay olan uygulamanın elle odaklanma işlevi, çok hoşumuza gitti. Bu sayede Lumia 1020'nin odak mesafesini sadece bir parmak hareketiyle ayarlayabildik. Tüm bu seçeneklere kamera düğmesini sağa sürükleyerek ulaşabiliyorsunuz.

CEO Stephen Elop, sahnede helikopterden çekilmiş bazı fotoğrafları ve bu fotoğraflara yaklaşarak detayların ne kadar iyi ve detaylı olduğunu göstermişti. Ancak gerçekta bunun aksine resimlere yaklaştığınızda karlı ve bulanık görüntülerle karşılaşabiliyorsunuz. Bununla birlikte bu durum, sadece resme çok fazla yaklaştığınızda oluyor. Çoğu zaman resimdeki herhangi bir bölgeye yaklaşıp çok keskin görüntüler elde etmeniz mümkün.



Oversampling işlevi 38 MP'lik seçeneği kullanarak 5 MP'lik fotoğraflar çekip onları Facebook gibi ağlarda paylaşmanıza izin veriyor.



Cihazın video kalitesi de tek kelimeyle harika. Çektiğiniz videolara yaklaştığınızda bile detaylar kaybolmuyor.

Lumia 1020 diğer ceplerle yan yana

Lumia 1020 ve 808 PureView yan yana.

Resimlerle: Nokia Lumia 1020'den kareler!

Kaynak: CHIP Online