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Nokia’nın sağlıklı yaşam çözümleri

Nokia Steel HR akıllı saat ailesi, yeni Body+ baskülü ve yeni Sleep pad sistemi, sizin daha sağlıklı bir yaşam sürebilmeniz için görev üstlenmeye hazır

Nokia’nın sağlıklı yaşam çözümleri
Nokia akıllı saat ailesine bakacak olursak, özellikle Rose Gold renk seçeneği çok hoş görünüyor.

Dairesel çelik çerçeve tasarım ve deri kayışlarının da yardımıyla Steel HR’ın klasik bir saatten neredeyse farkı yok.

Tabii akrep ve yelkovanın hemen yakınında bulunan ve günlük aktivitelerinizi size yansıtan dijital ekranı saymazsak.

Nokia Steel HR sizin günlük aktivitelerinizi takip ediyor, yaktığınız kalori ve kat ettiğiniz mesafeler hakkında bilgiler veriyor.

Ek olarak, bu saat aracılığı ile aramalarınızı, mesajlarınızı ve bildirimlerinizi yönetebilirsiniz.

Steel HR’ın belki de en önemli özelliği ise, tek şarj ile tam 25 gün boyunca kullanılabiliyor olması. Bu, akıllı saatlerde pek karşılaşmadığımız bir özellik.

Diğer ürünlerden Body+ baskül, evinizdeki diğer birçok elektronik aletle bağlantılı çalışıyor ve yalnızca kilo bilgilerinizi değil, hava durumu ve nem gibi faktörleri de size aktarabiliyor.


Sleep ise, adından da anlayacağınız üzere uykunuzu düzenleyen, daha iyi bir uykuya sahip olabilmeniz için size öneriler sunan bir sistem.

Ön inceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız
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