Nokia’nın sağlıklı yaşam çözümleri

Adem Özdoğan

Nokia akıllı saat ailesine bakacak olursak, özelliklerenk seçeneği çok hoş görünüyor. Dairesel çelik çerçeve tasarım ve deri kayışlarının da yardımıylaklasik bir saatten neredeyse farkı yok. Tabii akrep ve yelkovanın hemen yakınında bulunan ve günlük aktivitelerinizi size yansıtan dijital ekranı saymazsak.Nokia Steel HR sizin günlük aktivitelerinizi takip ediyor,hakkında bilgiler veriyor. Ek olarak, bu saat aracılığı ile aramalarınızı, mesajlarınızı ve bildirimlerinizi yönetebilirsiniz.Steel HR’ın belki de en önemli özelliği ise,kullanılabiliyor olması. Bu, akıllı saatlerde pek karşılaşmadığımız bir özellikDiğer ürünlerdenevinizdeki diğer birçok elektronik aletle bağlantılı çalışıyor ve yalnızca kilo bilgilerinizi değil,faktörleri de size aktarabiliyor.ise, adından da anlayacağınız üzere, daha iyi bir uykuya sahip olabilmeniz için size öneriler sunan bir sistem.