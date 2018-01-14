Nokia’nın sağlıklı yaşam çözümleri

Nokia akıllı saat ailesine bakacak olursak, özellikle Rose Gold
renk seçeneği çok hoş görünüyor. Dairesel çelik çerçeve tasarım ve deri kayışlarının da yardımıyla Steel HR’ın
klasik bir saatten neredeyse farkı yok. Tabii akrep ve yelkovanın hemen yakınında bulunan ve günlük aktivitelerinizi size yansıtan dijital ekranı saymazsak.
Nokia Steel HR sizin günlük aktivitelerinizi takip ediyor, yaktığınız kalori ve kat ettiğiniz mesafeler
hakkında bilgiler veriyor. Ek olarak, bu saat aracılığı ile aramalarınızı, mesajlarınızı ve bildirimlerinizi yönetebilirsiniz.
Steel HR’ın belki de en önemli özelliği ise, tek şarj ile tam 25 gün boyunca
kullanılabiliyor olması. Bu, akıllı saatlerde pek karşılaşmadığımız bir özellik
Diğer ürünlerden Body+ baskül,
evinizdeki diğer birçok elektronik aletle bağlantılı çalışıyor ve yalnızca kilo bilgilerinizi değil, hava durumu ve nem gibi
faktörleri de size aktarabiliyor.
Sleep
ise, adından da anlayacağınız üzere uykunuzu düzenleyen
, daha iyi bir uykuya sahip olabilmeniz için size öneriler sunan bir sistem.
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Adem Özdoğan