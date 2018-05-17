Nokia X6 tanıtıldı! İşte özellikleri

HDM Global’ın yeni orta-segmentteki akıllı telefonu Nokia X6’yı tanıttı. Çentikli bir tasarımı olan cihaz, ‘Corning Gorilla Glass 3’ koruyucu tabakasıyla korunan 19:9 en boy oranıyla 5.8 inç FHD+ (2280 x 1080) ekrana sahip. Telefonun ön kısmının %95’i cam ekrandan oluşuyor. Kenarlarındaki metal çerçeveler mavi, siyah ya da gümüş renklere sahip olabiliyor.





8 çekirdekli Snapdragon 636 işlemcisini kullanan 1.8 GHz hızındaki Nokia X6, 4 GB RAM’e sahip. 32 ya da 64 olarak değişen depolama seçenekleri barındıran telefonun en gelişmiş versiyonu 6 GB RAM ve 64 GB bellek hafızası taşıyor. Ancak microSD kartı ile 256 GB’a kadar ek depolama alanı sunabiliyor.

Ön tarafta yüz tanıma özellikli 16 megapiksel kamera bulunduran Nokia X6’nın arka yüzeyinde ise yine 16 Megapiksel kameranın yanında 5 Megapiksellik ek bir kamera daha var. Telefonunun işletim sistemi Android 8.1 Oreo olsa da erişime açıldıktan sonra Android P’ye dönecek.





21 Mayıs’ta Çin’de piyasaya çıkacak olan Nokia X6’nın 4GB / 32GB versiyonu 204 Dolar, 4GB / 64 GB’lık modeli 236 dolar, en üst seviyedeki hali olan 6 GB/ 64 GB’lık sürümü ise 266 dolar değerinde. Telefonun Çin dışındaki ülkelerde ne zaman piyasaya sunulacağı açıklanmadı.



