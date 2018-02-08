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Noriaki Kasai 8. kez Kış Olmpiyatları'nda!

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları’nda kayakla atlama branşında yarışmaya hazırlanan Japon Noriaki Kasai, oyunlara 8’inci kez katılarak rekor kıracak.

Noriaki Kasai 8. kez Kış Olmpiyatları'nda!
Japonya adına kayakla atlamada yarışacak 6 erkek sporcu arasında yer alan 45 yaşındaki Kasai, kariyerinde 8’inci kez kış olimpiyatlarına katılarak rekoru paylaştığı luge disiplininde yarışan Rus Albert Demchenko’yu geçecek.
 

MADALYA PEŞİNDE


Olimpiyatın açılış töreninde Japonya adına bayrak taşıyacak Kasai, kıracağı rekordan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Asıl amacım ise daha önce kazanamadığım altın madalyayı elde etmek. PyeongChang’da bu nedenle yarışıyorum." diye konuştu.

Albertville’de düzenlenen 1992 Kış Olimpiyatları’ndan başlayarak tüm oyunlara katılan Kasai, bu süreçte iki gümüş ve bronz madalya elde etmişti.

6 Haziran 1972 tarihinde dünyaya gelen Kasai’nin kış olimpiyatlarına katılan en yaşlı sporcu unvanını elde etmesi için bir süre daha beklemesi gerekiyor. 58 yaşında İsveç Curling Takımı ile 1924 Kış Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazanan Carl August Kronlund, oyunlara katılan en yaşlı sporcu unvanını elinde bulunduruyor.

AA


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