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Normal seviyenin üç kat üstünde

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da normal seviyenin üç kat üstüne çıkan hava kirliliği oranı, insan sağlığını ve günlük hayatı olumsuz etkiliyor

26 Aralık 2017, Salı 15:43
Normal seviyenin üç kat üstünde
Bosna Hersek Federasyonu Hidrometeoroloji Kurumu'ndan alınan verilere göre, hava kirliliği derecesi dün gece 170 mikrogram/metreküp olarak ölçüldü. Bu derece, "sağlıksız (kırmızı)" seviyede bulunuyor.

Öte yandan, yoğun hava kirliliği şehir merkezinde görüş mesafesini düşürürken, dün birçok uçak seferi de iptal edilmişti.

Sokağa çıkan Saraybosnalılar, hava kirliliğinden etkilenmemek için ya maske kullanıyor ya da ağız ve burunlarını giysileri ile kapatıyor.

Saraybosna'da kış aylarında "rutin" bir hal alan hava kirliliğinin, eski model araçların egzoz gazlarının yanı sıra ısınma için kullanılan düşük kalorili yakacaklardan kaynaklandığı ifade ediliyor.

Ülkenin en kalabalık şehri olan Saraybosna'da, geçen yıl hava kirliliğin önemli ölçüde yükselmesinin ardından araçlar plakalarının sonundaki rakamlara göre dönüşümlü trafiğe çıkartılmıştı.



Başkent Saraybosna'nın yanı sıra sanayi şehirleri Zenica ve Tuzla'da da kış aylarında ciddi hava kirliliği yaşanıyor.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

"- 0 ile 50 arası: temiz (yeşil),

- 51 ile 100 arası: orta (sarı),

- 101 ile 150 arası: hassas (turuncu),

- 151 ile 200 arası: sağlıksız (kırmızı),

- 201 ile 300 arası: kötü (mor), 

- 301 ile 500 arası: tehlikeli (kahverengi)."  

AA
 
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