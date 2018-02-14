Northvolt, mega fabrika için düğmeye bastı



Northvolt'un CEO'su Peter Carlsson kimdir?

Can Hakman

Batarya kategorisinde Tesla'nın rakibi olan'nın en büyük pil hücresi tesisini kurmak için harekete geçti. Proje için gereken 63 milyon doları, Avrupa Birliği yatırım bankasından finanse etmek isteyen şirket, bu astronomik başvuru için onay aldı. Bilindiği üzere Avrupa Birliği, şirketlerin ABD'li ve Asyalı rakipleriyle rekabet edebilmesi için bu tür yatırımlara sıcak bakıyor.Tesis tamamlandığında Avrupa'nın en büyük Lityum-iyon pil fabrikasına sahip olacak olan Northvolt, bu sayede bölgedeki şirketlerin ithalata bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. İsveç'te hayata geçecek olan dev fabrika, bölgede 2000 ile 2500 arası kişiye istihdam sağlayacak.2025 yılında'daki pil piyasasının büyüklüğünün 300 milyar doları aşması bekleniyor. Özellikle elektrikli otomobillerin sayısının günden güne arttığı şu dönemde pil sektörüne yatırım yaparak gelecekte önemli bir gereksinimi karşılamayı hedefleyen Northvolt'un adını, yakın gelecekte daha sık duyacağız.47 yaşındaki Peter Carlsson, Tesla'da 5 yıl boyunca en üst düzey satın alma yöneticisi olarak görev yaptı. Bu dönemde sadece teknoloji girişimi değil, performans incelemelerine de imza atan Carlsson,ile çok yakın çalıştı. Tesla'dan ayrıldıktan sonra Northvolt'u kuran Carlsson, elektriklenmeye doğru hızla ilerleyen Avrupa'da dünyanın en yeşil pilini üretmeyi hedefliyor.