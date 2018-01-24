Norveç kısa mesafeli uçuşlar için elektrikli uçaklar kullanacak

Dünyada en çok elektrikli otomobil
tercihini yapan ülkelerden biri olan Norveç, bu konuda oldukça istikrarlı adımlarını atmaya devam ediyor. Ülke, şimdi de kısa mesafeli uçuşları
tamamen elektrikli uçaklar ile sağlayarak bir devrimi gerçekleştirmek istiyor.
Norveç, 2040 yılına
kadar tüm uçuşları elektrikli gerçekleştirmeyi düşünerek hedefi çok üst konumlara koymuş durumda. Bu konuda birçok test uçağı
ile uçuşa başlanması ilk hedefler arasına yerleştirilmiş gözüküyor. Avinor
CEO’su Dag Falk-Petersen ise konuyla ilgili olarak “Norveç elektrikli havayolu ulaşımında geçiş sağlayarak dünya dahilinde bir ilke imza atmak istiyor”
açıklamasını yaptı.
Avinor
, 1.5 saat süresince olan uçuşların tamamının elektrikli uçaklar ile mümkün olabileceğini ifade ediyor. Bu kapsamda yapılan uçuşlar hem Norveç
iç hatları hem de yakın İskandinav
ülkelerinin başkentlerini içerecek.
Avinor şirketi, 2025’e yılına kadar 19 koltuklu
mini bir elektrikli uçakla ticari rota testi
için yakın zamanda bir ihale teklifi
almayı düşünüyor. CEO Falk-Petersen ise asıl hedefe varıldığında hava yolculuğunun iklim için
sorun olmaktan çıkıp çözüm olacağını
aktarıyor.
Adem Özdoğan