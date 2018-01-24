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Norveç kısa mesafeli uçuşlar için elektrikli uçaklar kullanacak

Norveç, 2040 yılına kadar olan tüm kısa mesafeli uçuşlarında %100 elektrikli uçakları tercih etmeye başlayacak.

Norveç kısa mesafeli uçuşlar için elektrikli uçaklar kullanacak
Dünyada en çok elektrikli otomobil tercihini yapan ülkelerden biri olan Norveç, bu konuda oldukça istikrarlı adımlarını atmaya devam ediyor. Ülke, şimdi de kısa mesafeli uçuşları tamamen elektrikli uçaklar ile sağlayarak bir devrimi gerçekleştirmek istiyor.

Norveç, 2040 yılına kadar tüm uçuşları elektrikli gerçekleştirmeyi düşünerek hedefi çok üst konumlara koymuş durumda. Bu konuda birçok test uçağı ile uçuşa başlanması ilk hedefler arasına yerleştirilmiş gözüküyor. Avinor CEO’su Dag Falk-Petersen ise konuyla ilgili olarak “Norveç elektrikli havayolu ulaşımında geçiş sağlayarak dünya dahilinde bir ilke imza atmak istiyor” açıklamasını yaptı.

Avinor, 1.5 saat süresince olan uçuşların tamamının elektrikli uçaklar ile mümkün olabileceğini ifade ediyor. Bu kapsamda yapılan uçuşlar hem Norveç iç hatları hem de yakın İskandinav ülkelerinin başkentlerini içerecek.

Avinor şirketi, 2025’e yılına kadar 19 koltuklu mini bir elektrikli uçakla ticari rota testi için yakın zamanda bir ihale teklifi almayı düşünüyor. CEO Falk-Petersen ise asıl hedefe varıldığında hava yolculuğunun iklim için sorun olmaktan çıkıp çözüm olacağını aktarıyor.


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