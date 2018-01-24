Norveç kısa mesafeli uçuşlar için elektrikli uçaklar kullanacak

Adem Özdoğan

Dünyada en çoktercihini yapan ülkelerden biri olan Norveç, bu konuda oldukça istikrarlı adımlarını atmaya devam ediyor. Ülke, şimdi detamamen elektrikli uçaklar ile sağlayarak bir devrimi gerçekleştirmek istiyor.Norveç,kadar tüm uçuşları elektrikli gerçekleştirmeyi düşünerek hedefi çok üst konumlara koymuş durumda. Bu konuda birçokile uçuşa başlanması ilk hedefler arasına yerleştirilmiş gözüküyor.CEO’su Dag Falk-Petersen ise konuyla ilgili olarak “Norveç elektrikli havayolu ulaşımında geçiş sağlayarak dünya dahilinde bir ilke imza atmak istiyor” açıklamasını yaptı., 1.5 saat süresince olan uçuşların tamamının elektrikli uçaklar ile mümkün olabileceğini ifade ediyor. Bu kapsamda yapılan uçuşlar hemiç hatları hem de yakınülkelerinin başkentlerini içerecek.Avinor şirketi, 2025’e yılına kadarmini bir elektrikli uçaklaiçin yakın zamanda biralmayı düşünüyor. CEO Falk-Petersen ise asıl hedefe varıldığında hava yolculuğununsorun olmaktan çıkıpaktarıyor.