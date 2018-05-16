Norveçli enerji şirketi Statoil adını değiştirdi

Statoil tarafından yapılan açıklamada, şirketin sadece bir petrol şirketi olmadığı ve enerjinin her alanında çalışmalar gerçekleştirdiği kaydedildi.

Şirketin yeni adının İngilizce'de eşitlik anlamına gelen "equal" kelimesi ile Norveç'in ülke adına hitap eden "nor" kelimelerinin birleşiminden oluştuğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen şirket üst yöneticisi Eldar Saetre, değişen dünya düzeninde Statoil'in de değiştiğini vurguladı.

Saetre, uluslararası arenada doğalgaz, petrol ve yenilenebilir enerji alanlarında büyümeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Statoil'in hisselerinin yüzde 67'sini Norveç hükümeti elinde bulunduruyor. Geriya kalan yüzde 33'lük hisse ise diğer şirketlere ve halka açık olarak işlem görüyor.