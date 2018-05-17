Kemer Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 17 Mayıs Norveç Milli Bayramı kutlamaları Atatürk Caddesi'nden başladı. Norveç ve Türk bayrakları taşıyan yaklaşık 100 kişilik grup renkli görüntüler oluşturdu. Çınarlı Kavşağı'na kadar yürüyen Norveçlilere çevredeki diğer turistler ve esnaf da alkış tutarak destek verdi.

Gruptakiler Norveç Milli Marşı'nı okuyarak Cumhuriyet Meydanı karşısındaki bir restorana geldi. Norveçlileri restoran önünde karşılayan Kemer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül, Norveçlilerin Kemer'de önemli bir turizm kaynağı olduğunu söyledi. Norveçlilerin Kemer'de yatırım yaparak turizme büyük katkı sağladıklarını ve Norveçli sayısının Kemer'de artmasını istediklerini aktaran Gül, "2009'dan bu yana Norveçlilere destek olmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana onların bayramlarına ortak olmaya çalışıyoruz" dedi.

14 yıldır yaz aylarını Kemer'de geçiren su ürünleri teknikeri Sverre Idar Kofoed (62) de 17 Mayıs'ın kendileri için çok özel olduğunu çünkü ülkelerinin Bağımsızlık Günü'nü kutladıklarını aktardı. Kofoed, "Biz çok mutluyuz Kemer'de yaşamaktan. Bizi çok önemsiyorlar. Belediye Başkanı Mustafa Gül'e de teşekkür etmek istiyorum Kemer'e yaptıkları için. Kemer'de 14 yıldır yaşıyorum. Birçok şey görüyorum, yeni yapılan güzellikler. Bunlar gerçekten çok güzel bizim için de ve güzel işler yapılıyor Kemer için" diye konuştu.