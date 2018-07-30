Norveç’in kuzey kutup dairesi içinde kalan Svalbard takımadalarında yolcu gemisine yol gösteren bir görevliye saldıran kutup ayısı vurularak öldürüldü.

Euronews'un haberine göre; Kuzey Norveç Müşterek Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, kutup ayısının saldırısı MS Bremen gemisindeki turistlerin buzullar, ren geyikleri ve kutup ayılarıyla meşhur Svalbard takımadalarına indikleri sırada yaşandı.

Gemiyi işleten Hapag Lloyd Cruises şirketinin sözcülerinden Negar Etminan, turistleri kutup ayılarından korumak için gemiyle giden muhafızlardan birinin 'kutup ayısı tarafından kafasından yaralandığını' açıkladı. Etminan, kutup ayısının diğer muhafız tarafından 'kendini savunma amacıyla' silahla vurularak öldürüldüğünü kaydetti.

Yaralanan görevlinin helikopter yardımıyla Spitsbergen adasındaki Longyearbyen kentine götürüldüğü bilgisini veren Etminan, bilinci açık olan yaralının tedavi altında alındığını belirtti.

Svalbard takımadalarının yer aldığı bölge son yıllarda turistlerin uğrak yerlerinden biri haline geldi. Longyearbyen limanına bir hafta içerisinde 18 yolcu gemisinin demirlemesi bekleniyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, turistik amaçlı kutup ayılarının yaşadığı bölgeye gidilerek onların rahatsız edilip ardından da hayvanların tehlikeli hale gelince vurularak öldürülmesine tepki gösterdi.

İngiliz komedyen Ricky Gervais, sosyal paylaşım platformu Twitter’dan dile getirdiği tepkisinde, "Bir kutup ayısını doğal ortamına çok fazla yaklaşın, ardından ayı size çok yaklaşınca onu öldürün. Moronlar" ifadesini kullandı.

Kutup ayısının öldürüldüğü haberinin ardından çok sayıda kişi Kuzey Kutbu’nun gezilmek için gidilecek bir hayvanat bahçesi olmadığına yönelik eleştirel paylaşımlarda bulundu.







