Nostaljik tramvay İstiklal Caddesi'nde sefere başladı

'20-30 YIL SIKINTI YAŞANMAYACAK'

NOSTALJİK TRAMVAYIN ÜCRETİ NE KADAR?

Tünel girişinde bulunan ve açılışa özel olarak süslenen, önlerine ve arkalarına "İstanbul’un Aşkıdır Tramvay" yazılan nostaljik tramvaylar için fotoğraf çektirmek isteyenler sıraya girdi.

Senim Tanay

Altyapı çalışmalarının sona ermesiyle yenilenen tramvay yolunun açılışı İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal ve Beyoğlu Belediye Başkanı Misbah Demircan’ın katılımı ile Taksim Tünel Meydanı’nda yapıldı.Açılış töreninde bir konuşma yapan Mevlüt Uysal, "Buradaki esnaf arkadaşlarımızda uzun soluklu bir sıkıntı yaşadılar ama onun karşılığı olarak inşallah önümüzdeki 20-30 yıl burada altyapı ile ilgili sıkıntı yaşanmayacak. Buna hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor. Bu caddeye ağır tonajlı araçların ve devamlı araçların girişini engellemiş olacağız. Zorunlu olmayan araç girişleri yapılmayacak" dedi.Mevlüt Uysal Taksim Meydanı’ndaki çalışmalar hakkında da bilgi vererek, "Taksim Meydanı 2015’te başladı, bitmek üzere. Etraf toparlanıyor. Taksim Meydanı bitmiş olmakla birlikte Atatürk Kültür Merkezi yeni binasına kavuşacak, onun yıkımı başlıyor. Ön tarafındaki Mete Caddesi de yer altına alınacak. Büyükşehir Belediyesi olarak da kültür merkezi yapılırken önünde de bir cadde olmamalı diye düşündük ve yer altına aldık. Orada yeni bir çalışma başlayacak ve inşallah 2019’da bitmiş olacak" şeklinde konuştu.Açılışa özel bir hafta boyunca ücretsiz hizmet verecek olan tramvayın ücreti 2 lira 60 kuruş olacak. Öğrenciye ise 1 lira 25 kuruş olacak.