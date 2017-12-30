Nostaljik tramvay sefere başlıyor

"İSTANBUL’UN AŞKIDIR TRAMVAY"

Senim Tanay

Taksim-Tünel arasında sefer yapan nostaljik tramvay, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal’ın katılımıyla bugün saat 15.00’teki törenin ardından hizmete girecek. İstiklal Caddesi boyunca uzanan raylardaki temizlik çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor.Tünel girişinde bulunan ve açılışa özel olarak süslenen, önlerine ve arkalarına "İstanbul’un Aşkıdır Tramvay" yazılan nostaljik tramvaylar için fotoğraf çektirmek isteyenler sıraya girdi.Tramvaylar, yaklaşık 1 yıllık aranın ardından dün Taksim Meydanı’na getirilmiş ve üstleri brandalarla örtülmüştü. Deneme seferleri tamamlanan tramvayların, bugünkü açılışın ardından yolcu taşımaya başlaması bekleniyor.