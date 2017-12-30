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Nostaljik tramvay sefere başlıyor

İstiklal Caddesi’ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle geçen ocak ayı ortasında durdurulan nostaljik tramvay seferleri bugün yeniden başlıyor

30 Aralık 2017, Cumartesi 14:56
Nostaljik tramvay sefere başlıyor
Taksim-Tünel arasında sefer yapan nostaljik tramvay, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal’ın katılımıyla bugün saat 15.00’teki törenin ardından hizmete girecek. İstiklal Caddesi boyunca uzanan raylardaki temizlik çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor.

"İSTANBUL’UN AŞKIDIR TRAMVAY"

Tünel girişinde bulunan ve açılışa özel olarak süslenen, önlerine ve arkalarına "İstanbul’un Aşkıdır Tramvay" yazılan nostaljik tramvaylar için fotoğraf çektirmek isteyenler sıraya girdi.



Tramvaylar, yaklaşık 1 yıllık aranın ardından dün Taksim Meydanı’na getirilmiş ve üstleri brandalarla örtülmüştü. Deneme seferleri tamamlanan tramvayların, bugünkü açılışın ardından yolcu taşımaya başlaması bekleniyor.




 
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