Note 9’da bu özellik olmayabilir!

Çerçevesiz ekranlar ve parmak izi okuyucu; bu ikili telefon üreticilerinin yeni tatlı belası. Bir tarafta yeni nesil tasarımın en önemli unsularından biri haline gelen dar çerçeveler, diğer tarafta artık her segmentten telefon için vazgeçilmez hale gelen parmak izi
okuyucu. Hal böyle olunca her ikisinden de vazgeçmek mümkün olmuyor fakat bu da yeni ihtiyaçlar doğuruyor. Firmalar, son dönemde bu okuyucuyu arka veya yan kısma taşımak zorunda kaldı; Apple
ise cesur bir hamle ile bunu kaldırıp yerine FaceID’yi
getirdi. İki çözümün de fazlasıyla eleştiri aldığını söylememize zaten gerek yok. İşte tam olarak burada, bir süredir varlığı konuşulan ekran içinde parmak izi okuyucu devreye giriyor.
Şubat sonunda düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresinde
birkaç örneğini göreceğimiz özelliğe büyük firmalar hemen yanaşmayacak gibi duruyor. Geçtiğimiz sonbahar “Galaxy S9 ile kullanılabilir mi?” iddiaları alevlenmişti fakat tartışmalar daha fazla büyümeden son buldu. Tanıtımına az bir zaman kalan S9’dan
böyle bir beklentimiz kalmadı. İşin kötüsü, Note 9
da bunu pas geçebilir.
Güney Kore’den
gelen son haberlere göre, Note 9
‘a yerleştirilmeye çalışılan ultrasonik sensörlü okuyucu, bir kez daha iptal edildi. Samsung’un
2 yıldır üzerinde çalıştığı özellik henüz pratik olmaması sebebiyle sonraki phablet amiral gemisinde de yer almayabilir. Haber kaynağına göre bu yeni sensörün sağlamlığı
ve doğruluğu
henüz normal sistemlere kıyasla zayıf.
Aynı zamanda teknik zorluklar da mevcut. Samsung da her yıl milyonlarca satılan serisinin yeni üyesinde bir çılgınlık yapmak istemiyor.
Samsung, Qualcomm, Synaptics
başta olmak üzere hemen her firmanın çalıştığı konu bir yıl daha ötelenecek gibi duruyor. Şimdilik bu özelliği sunan tek telefon olan vivo X20 Plus
UD’ye birkaç arkadaş daha MWC’de
eklenecek. Fakat sonbaharda tanıtılacak olan Note 9
‘da alışageldiğimiz arka tarafta yer alan parmak izi okuyucuya yer verileceği haberleri, ekrana gömülü parmak izi
okuyucuların bu sene yaygınlaşmayacağının kanıtı olabilir.
Adem Özdoğan