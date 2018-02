Note 9’da bu özellik olmayabilir!

Adem Özdoğan

Çerçevesiz ekranlar ve parmak izi okuyucu; bu ikili telefon üreticilerinin yeni tatlı belası. Bir tarafta yeni nesil tasarımın en önemli unsularından biri haline gelen dar çerçeveler, diğer tarafta artık her segmentten telefon için vazgeçilmez hale gelenokuyucu. Hal böyle olunca her ikisinden de vazgeçmek mümkün olmuyor fakat bu da yeni ihtiyaçlar doğuruyor. Firmalar, son dönemde bu okuyucuyu arka veya yan kısma taşımak zorunda kaldı;ise cesur bir hamle ile bunu kaldırıp yerinegetirdi. İki çözümün de fazlasıyla eleştiri aldığını söylememize zaten gerek yok. İşte tam olarak burada, bir süredir varlığı konuşulan ekran içinde parmak izi okuyucu devreye giriyor.Şubat sonunda düzenlenecek olanbirkaç örneğini göreceğimiz özelliğe büyük firmalar hemen yanaşmayacak gibi duruyor. Geçtiğimiz sonbahar “Galaxy S9 ile kullanılabilir mi?” iddiaları alevlenmişti fakat tartışmalar daha fazla büyümeden son buldu. Tanıtımına az bir zaman kalanböyle bir beklentimiz kalmadı. İşin kötüsü,da bunu pas geçebilir.gelen son haberlere göre,‘a yerleştirilmeye çalışılan ultrasonik sensörlü okuyucu, bir kez daha2 yıldır üzerinde çalıştığı özellik henüz pratik olmaması sebebiyle sonraki phablet amiral gemisinde de yer almayabilir. Haber kaynağına göre bu yeni sensörünvehenüz normal sistemlere kıyaslaAynı zamanda teknik zorluklar da mevcut. Samsung da her yıl milyonlarca satılan serisinin yeni üyesinde bir çılgınlık yapmak istemiyor.başta olmak üzere hemen her firmanın çalıştığı konu bir yıl daha ötelenecek gibi duruyor. Şimdilik bu özelliği sunan tek telefon olanUD’ye birkaç arkadaş dahaeklenecek. Fakat sonbaharda tanıtılacak olan‘da alışageldiğimiz arka tarafta yer alan parmak izi okuyucuya yer verileceği haberleri,okuyucuların bu sene yaygınlaşmayacağının kanıtı olabilir.