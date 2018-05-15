Noterliklerde SMS dönemi yarın başlıyor

Noterliklerde yapılan işlemlerde işlem güvenliğini artırmak amacıyla 'SMS Bilgilendirme Hizmeti' başlıyor. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki düzenlemeler çerçevesinde Türkiye Noterler Birliği tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile görüşmelerin yapıldığı, gelinen aşamada da projenin hayata geçirildi bildirildi. Hizmet kapsamında Türkiye Noterler Birliği, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone GSM operatörleri ile çalışmalar yaparak üç operatör üzerinden ilgili T.C. kimlik numarasına ait tüm GSM numaralarına, SMS gönderimini sağlayacak.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar, İstanbul'da düzenlediği bir basın toplantısıyla 'SMS Bilgilendirme Hizmeti’nin16 Mayıs tarihinden itibaren devreye gireceğini açıkladı.

SMS Bilgilendirme Hizmeti ile noterliklerde işlem güvenliği konusunda yeni bir dönemin başladığını belirten Başkan Tutar, yeni hizmet hakkında şu bilgileri verdi: “Tanıtımını yaptığımız projemizin uygulama nedeni şudur: Noterliklerde işlem güvenliğini daha da yukarıya taşıyacak bir önlemdir. Bu hizmet, her işlemi kapsamıyor. Vatandaş, noterliğe gelip bir işlem yaptırdığında vekaletname, sözleşme, araç satış sözleşmesi, temlikname ve taahhüt gibi işlem yaptırdığında ve T.C. kimlik numarası noterlik bilgi sistemine girildiği anda GSM operatöründe vatandaşın adına kayıtlı olan tüm hatlarına bir uyarı mesajı gidiyor. Mesajda şu yazacak: Şu anda falan noterlikte işlem yapıyorsunuz, bu mesaj size bilgi amaçlı gönderilmiştir. Eğer size ait değilse lütfen şu numarayı arayınız diye noterliğe ait numara verilecek. İşlem sizinse zaten herhangi bir onaya gerek yok. Ama olası bir ihtimal işlem size ait değilse noterliğin numarasını arayarak uyarıda bulunabilecek''.

"TOPLUMUN DAHA RAHAT VE ŞÜPHE DUYMADAN İŞLEM YAPACAĞI SİSTEM OLACAK"

Vatandaşların dikkat etmeleri gereken konuya değinen Tutar,''T.C. kimlik numarasıyla aldığı numaranın kendi adına kayıtlı olması bu sistemin işlerliğini dahada kolaylaştıracaktır. Kimlik sahteciliklerinde bazı sıkıntılar var. 'Buna hep böyle oluyor' diye bakmak gerekmiyor. Kimlik sahteciliğin önüne geçmek için uygulamaya aldığımız, güveni ve iş güvenliği daha da artıracak, topumun daha rahat ve şüphe duymadan işlem yapacağı sistem olacak'' dedi.

"VATANDAŞLARIMIZIN VE NOTERLİĞE GELEN İLGİLERİN HİÇBİR İŞLEM YAPMASINA GEREK YOK"

Bu hizmetin, sahte işlemleri en aza çekmesi bizim için olumlu sonuç olacak diyen Tutar, ''Asıl hedefi işlem güvenliğini temin etmek. Bu güvenlik tedbiri olduğu için vatandaşlarımızın ve noterliğe gelen ilgililerin hiçbir işlem yapmasına gerek yok. Bu sistem otomatik işleyecek. Herhangi bir ücrete tabii değildir. Tamamen vatandaşların güvenliği ve ticari hayatın güvenliği için kurgulanmış bir projedir. Uygulama aşamasında doğabilecek sorunlara göre yeni tedbirler alınacaktır. 16 Mayıs tarihinde başlıyor'' diye konuştu.