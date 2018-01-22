Novak Djokovic Hyeon Chung'a kaybetti!

21 YAŞINDAKİ RAKİBİNE DAYANAMADI

Erdinç Şahin

Sezonun ilkturnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 14 numaralı seribaşı'a 3-0 yenilerek elendi.kentinde düzenlenen turnuvada daha önce 6 kez şampiyonluk yaşayantek erkekler 4. turunda dünya klasmanının 58. sırasında bulunanile karşılaştı.Üç saat 21 dakika süren mücadeleyi 7-6, 7-5 ve 7-6'lık setlerle 3-0 kazanan 21 yaşındaki, kariyerinde ilk kez grand slam turnuvasında çeyrek finale yükseldi.tenisçinin çeyrek finaldeki rakibi, klasmanın 97. basamağında yer alan ve turnuvada ilk kez ana tabloda mücadele edenoldu.