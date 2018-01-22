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Novak Djokovic Hyeon Chung'a kaybetti!

Sırp tenisçi Djokovic, kariyerinde 6 kez şampiyonluk yaşadığı Avustralya Açık'ın 4. turunda Güney Koreli Chung'a 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
 

Novak Djokovic Hyeon Chung'a kaybetti!
Sezonun ilk Grand Slamtenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 14 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Hyeon Chung'a 3-0 yenilerek elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada daha önce 6 kez şampiyonluk yaşayan Sırp tenisçi Djokovic, tek erkekler 4. turunda dünya klasmanının 58. sırasında bulunan Güney Koreli Chung ile karşılaştı.
 

21 YAŞINDAKİ RAKİBİNE DAYANAMADI


Üç saat 21 dakika süren mücadeleyi 7-6, 7-5 ve 7-6'lık setlerle 3-0 kazanan 21 yaşındaki Chung, kariyerinde ilk kez grand slam turnuvasında çeyrek finale yükseldi.

Güney Koreli tenisçinin çeyrek finaldeki rakibi, klasmanın 97. basamağında yer alan ve turnuvada ilk kez ana tabloda mücadele eden ABD'li Tennys Sandgren oldu.


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