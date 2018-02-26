NRA, silaha en ufak yasak getirilmesine bile karşı

ÖĞRETMENLERİN SİLAHLANDIRILMASI ÖNERİSİNE DESTEK

TRUMP'TAN YAŞ, ŞARJÖR VE SİCİL ÇAĞRISI

HEP AYNI SİLAH: AR-15

EĞİTİME GERİ DÖNÜŞ

GÖZLER BOYKOT KAMPANYASINDA

Nazlı Erdol

'nineyaletinde 17 can alan lise katliamının ardından getirilmek istenen silah kontrollerine, en büyük silah lobisi olan) adeta savaş açtı.5 milyon üyesi olan NRA'nın Sözcüsü, ABC kanalına çıkarak, Florida'daki gibi katliamlardan NRA'nın sorumlu olmadığını savundu. Loesch, "NRA hiçbir yasağı desteklemiyor" dedi.ABD'de şiddete eğilimli, akıl sağlığı sorunları olan kişiler kolaylıkla silah edinip katliamlara imza atarken Loesch, bunun kolluk kuvvetlerinin hatalarından ve siyasilerin eylemsizliğinden kaynaklandığını iddia etti., katliamın ardından, öğretmenlerin silahlandırılmasının okul saldırılarını önleyebileceğini savunarak tartışma yaratmıştı. 2016 başkanlık seçimi kampanyasında Trump'a muazzam bağış yapan NRA da uzun süredir bu öneriyi gündeme getiriyordu.Loesch, NRA’nın okulların öğretmenleri silahlandırıp silahlandırmayacağına karar vermesi gerektiğine inandığını söyledi. Trump da cumartesi bu kararı eyaletlere bırakma niyetini belli eden bir tweet attı.Ancak, bazı silahları satın alabilmek için yaş sınırının 18'den 21'e çıkarılması, yarı otomatik silahların bir dakikada yüzlerce mermi atmasına olanak veren şarjör modifikasyonlarının yasaklanması ve silah alanların sicillerinin daha iyi incelenmesi çağrısı da yaptı.'daki lise katliamını, silah takıntısı yüzünden pek çok kez ihbar edilmiş olan 19 yaşındaki Nikolas Cruz, ABD'de en yaygın kullanılan yarı otomatik tüfek olan AR-15'i kolaylıkla satın alarak düzenledi.'deki toplu katliamları birbirine bağlayan bir ortak nokta var. Özellikle 2000'li yıllardan bu yana yaşanan ve onlarca sivilin ölümüne yol açan silahlı saldırıların büyük kısmında hep aynı silah kullanılıyor: Yarı otomatik Colt AR-15 av tüfeği.Katliama sahne olan'nin öğrencileri, 14 Şubat'taki trajedi sonrası ilk kez pazar günü okula gitti. Öğrencilerin ellerinde öldüürlen arkadaşlarını anmak için beyaz çiçekler vardı. Okulda ara verilen eğitimin çarşamba günü yeniden başlayacağı açıklandı.Öğrenciler, sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanyada, ABD çapındaki tüm öğrencilere 14 Mart günü okulu boykot etme ve başkent Washington'da düzenlenecek yürüyüşe katılma çağrısı yapıyor.Öğrencilerin NRA'nın boykot edilmesi için yürüttüğü kampanyaya bazı sigorta ve araç kiralama şirketlerinden destek geldi.