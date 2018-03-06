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NTV Sporun kapanacağı tarih belli oldu

Discovery grubuna satılan NTV Spor'un kapanış günü ve saati belli oldu 

06 Mart 2018, Salı 14:50
NTV Sporun kapanacağı tarih belli oldu
Discovery Networks tarafından yapılan açıklamada, 7 Mart Çarşamba günü 22:30’da, DMAX'ın NTV Spor'un yerini alacağı ve Discovery'nin Türkiye pazarında TLC’den sonra şifresiz yayın yapacak ikinci kanalı olacağı duyuruldu.
 
DMAX, erkeklere yönelik yaşam tarzı ve eğlence içerikli ücretsiz yayın yapacak.

Discovery Networks Türkiye Başkanı ve Genel Müdürü Lydia Fairfax “DMAX kanalını Türkiye pazarına tanıtmaktan ve kanal portföyümüzü daha da genişletip çeşitlendirmekten ötürü oldukça heyecanlıyız. DMAX zorlu mesleklerden, spor ve arabalara ve en iyi senaryolu içerikleri izleyicilere sunarken aynı zamanda onları eğlendirecek, aydınlatacak ve onlara ilham verecek. İzleyiciler kanalı izlerken çok keyif alacak” dedi.


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