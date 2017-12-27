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Nuh’un Gemisi’ne kilise ilgisi! Aramaktan vazgeçmiyorlar

Hristiyan Evanjeliklerin, Nuh’un Gemisi’nin Ağrı Dağı’nın tepesinde olduğunu kanıtlama yönündeki çabaları son dönemden yeniden arttı. Hristiyan kurumların desteklediği araştırmacılar, Ağrı Dağı çevresinde inceleme yapmayı planlıyor

27 Aralık 2017, Çarşamba 10:14
Nuh’un Gemisi’ne kilise ilgisi! Aramaktan vazgeçmiyorlar
Nuh’un Gemisi’nin Ağrı Dağı’nda olduğuna yönelik kutsal metinlere dayanan araştırmacılar, geminin kalıntılarını bulmak adına Türkiye’ye seyahat ediyor.

Bir kilisenin finanse ettiği ABD merkezli Geoscience Araştırma Enstitüsü’nden araştırmacı Raul Esperante, Nuh’un Gemisi'nin kalıntılarını Ağrı Dağı çevresinde bulabileceğini düşünüyor.

Araştırmacı Raul Esperante, bu amaçla Türkiye’ye gelmeyi planladığını söyledi. Evanjelik Hristiyanların Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi’ne ilgisi yeni değil.

2010’DA ‘BULDUK’ DEMİŞLERDİ


2010 yılında Hristiyan Evanjeliklerden oluşan 100 kişilik bir grup, Ağrı Dağı çevresinde incelemeler yapmıştı. Çinlilerin ve Türklerin aralarında bulunduğu grup, dağın yakınlarında Nuh’un Gemisi’ne ait olduklarını düşündükleri bazı tahtalar toplamıştı. Evanjelik grup üyeleri, bir süre sonra yaptıkları açıklamada bu tahtalara karbon testi yaptıklarını ve bunların 4 bin 800 yaşında olduğunu iddia etti. Bu tarih, Nuh’un Gemisi’nin denize açıldığı anlatılan dönemle örtüşüyor.

BİLİM DÜNYASI KABUL ETMİYOR


Ancak bilim dünyası bu iddiaları reddediyor. Oxford Univesitesi’nden antik tarih öğretim üyesi Nicholas Purcell, söz konusu evanjelik grupların söylemlerini “her zamanki saçmalık” olarak niteledi. İngiliz arkeolog Mike Pitt, evanjelik araştırmacıların ikna edici bir kanıt bulamadığını söyledi.​
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