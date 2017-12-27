Nuh’un Gemisi’ne kilise ilgisi! Aramaktan vazgeçmiyorlar

2010’DA ‘BULDUK’ DEMİŞLERDİ

BİLİM DÜNYASI KABUL ETMİYOR

Haber Merkezi

’nin’nda olduğuna yönelik kutsal metinlere dayanan araştırmacılar, geminin kalıntılarını bulmak adına Türkiye’ye seyahat ediyor.Bir kilisenin finanse ettiği ABD merkezli’nden araştırmacı Raul Esperante, Nuh’un Gemisi'nin kalıntılarını Ağrı Dağı çevresinde bulabileceğini düşünüyor.Araştırmacı Raul Esperante, bu amaçla Türkiye’ye gelmeyi planladığını söyledi. Evanjelik Hristiyanların Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi’ne ilgisi yeni değil.2010 yılında Hristiyan Evanjeliklerden oluşan 100 kişilik bir grup, Ağrı Dağı çevresinde incelemeler yapmıştı. Çinlilerin ve Türklerin aralarında bulunduğu grup, dağın yakınlarında’ne ait olduklarını düşündükleri bazı tahtalar toplamıştı. Evanjelik grup üyeleri, bir süre sonra yaptıkları açıklamada bu tahtalara karbon testi yaptıklarını ve bunların 4 bin 800 yaşında olduğunu iddia etti. Bu tarih, Nuh’un Gemisi’nin denize açıldığı anlatılan dönemle örtüşüyor.Ancak bilim dünyası bu iddiaları reddediyor.’nden antik tarih öğretim üyesi Nicholas Purcell, söz konusu evanjelik grupların söylemlerini “her zamanki saçmalık” olarak niteledi. İngiliz arkeolog, evanjelik araştırmacıların ikna edici bir kanıt bulamadığını söyledi.​