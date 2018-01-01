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Nuhoğlu'ndan benzersiz 4'te 4

Nuhoğlu İnşaat, İstanbul, İzmir ve Ankara’daki 4 projesiyle ciddi satış rakamlarına ulaştı. Şirket Başkanı Ali Nuhoğlu, bu rakamların tesadüf olmadığını söyledi

01 Ocak 2018, Pazartesi 13:03
Nuhoğlu'ndan benzersiz 4'te 4
Nuhoğlu İnşaat, toplam değeri 2.4 milyar lira olan 4 projesiyle inşaat sektöründe fırtınalar estiriyor. Şirketin; İstanbul Fikirtepe’deki ‘Yenitepe Kadıköy’, İzmir Karabağlar’daki ‘Yenitepe İzmir’, Çeşme’deki ‘Marinera’ ve Ankara’da Çukurambar’daki ‘Cubes Ankara’ projelerinde kısa sürede 300 milyon liralık daire satıldı. 


 ‘MÜTEAHHİT FAZLASI VAR’


Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu, bu rakamlara vatandaşın kendilerine olan güveni sayesinde ulaştıklarını belirtti. Türkiye’de konut değil, müteahhit fazlası olduğunu ifade eden Ali Nuhoğlu, “Avrupa’da 30 bin, Türkiye’de 350 bin inşaat şirketi var. Sektördeki gerileme, zayıf firmalardan kaynaklı. İnşaatı, altyapısı buna uygun, işi bilen, mühendislik hizmeti de verebilecek insanlar yapmalı. Türkiye’de çok büyük işlere imza atabilecek 7-8 firmadan biriyiz. Aynı zamanda ciddi yatırım yapabilecek güce sahibiz” diye konuştu. 


‘DÖNÜŞÜM SÜRECE YAYILMALI’


Fikirtepe’deki ‘Yenitepe Kadıköy’ projesi gibi kentsel dönüşüm projelerine ağırlık verilmesi gerektiğini dile getiren Nuhoğlu, “Türkiye’de arsa bul, yap, sat dönemi artık bitmeli. Binaların büyük bölümü riskli ve olası bir depremde yüzbinlerce ölüm olabilir. Dönüşüm planlı ve programlı olmalı. 5 yılda 7.5 milyon konutu dönüştürme hedefi, biraz programsız olunduğu sonucunu ortaya çıkarır. Bu 20-25 yıla yayılmalı. Hükümet bu konuda gerekli iradeyi ortaya koyuyor. Ancak vatandaş da dönüşümde ekonomik paydaş olduğunu unutmamalı. Sürekli kar odaklı düşünmemeli. Şu bir gerçek ki, milyonlarca insan tabutta yaşıyor” dedi.


 

‘ULUSLARARASI ARENAYA DÖNECEĞİZ’


Uluslararası arenada da söz sahibi bir şirket olduklarını vurgulayan Ali Nuhoğlu, “2018 daha iyi bir yıl olacak. Savaş ve karışıklıklar nedeniyle büyük işler yaptığımız Libya, Irak ve Kazakistan gibi coğrafyalardan biraz uzaklaştık. Bu bölgelerden hala çağrılıyoruz ve döneceğiz de. Biz sadece inşaat değil; altyapı, üstyapı, spor kompleksi, hastane ve her türlü ulaşım ağlarıyla ilgili projeleri üstleniyoruz. Nuhoğlu artık öyle bir firma ki, 1 yılda 10 milyon metrekare bir kent park alanını düzenleyebilecek yeterlilikte” bilgilerini paylaştı. 
 

‘BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI’


Konut ve bankacılık sektörünün birbirini desteklemesi gerektiğini söyleyen Ali Nuhoğlu, bankacılık sektörünün son dönemde önemli bir sınavdan geçtiğini ifade etti. Faizlerin 1’li rakamların altına çekilmesi gerektiğini kaydeden Nuhoğlu, “Bankacılık sektörü ne yazık ki üzerine düşeni yapmakta biraz çekingen davranıyor. Faizlerde olması gereken 0.60’lardır. Unutmasınlar, inşaatta yaşanacak daralma onları da etkileyecektir” dedi. 
 

 İŞTE NUHOĞLU PROJELERİ:


YENİTEPE KADIKÖY

4 blokta bin 100 konuttan oluşuyor. Çamlıca ve Adalar manzarasına sahip. Metro ve metrobüse komşu Yenitepe Kadıköy’de konut teslimleri de başladı. 

YENİTEPE İZMİR

20 blokta bin 533 konut ve 25 mağaza yer alacak. Havaalanı, yeni fuar alanı ve Çeşme bağlantı yoluna çok yakın. Projede daireler 1+1, 2+1 ve 3+1 tipinde. 

MARİNERA ÇEŞME

Denize sıfır Marinera Çeşme’de 74 lüks daire var. Doğayla iç içe bir yaşam sunan evler, Sakız Adası manzaralı. 

CUBES ANKARA

Yaklaşık bin konut, ofis ve özel yapılı ünitelerden oluşuyor. Şu an başkentin en çok satan konut projesi. 
 
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