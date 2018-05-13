Nükhet Duru: İdeal ilişki yoktur, ideal olan her şey sıkıcıdır

Uyanır uyanmaz ilk önce limonlu, tarçınlı su içerim.

Buzdolabımın olmazsa olmazı yumurta.

Asla hayır diyemeyeceğim yiyecek makarna.

Rujum ve küpelerim olmadan sokağa adım atmam.

Hayatım bir sanat eseri olsa sinema filmi olsun isterdim.

Yalnız kalınca hep çizgi film izlerim.

En son satın aldığım şey Kazuo Ishiguro’nun ‘Öksüzlüğümüz’ adlı kitabı.

Bir ayakkabıya en fazla canım ne kadar isterse o kadar para veririm.

İsmimi kendim koyma şansım olsa Lale koyardım.

Bir kadına en çok yakışan aksesuar pek tabii küpedir. Küçük büyük fark etmez.

En büyük tembelliğim öğlene kadar uyumak.

En büyük çılgınlığım bir gecede karar verip ev taşımak.

En büyük pişmanlığım ticarete girdiğim yıllar.

Annem bana hep derdi ki kadın dediğin her zaman tip top hazır olmalı. Neye bilmiyorum.

Hayatta bugüne kadar öğrendiğim en önemli şey kalp kırmamak.

Benim için lüks tasasız, oyunsuz, hesapsız bir kahkaha.

ÖLECEĞİNİ BİLMEK DİRİ TUTUYOR ÖLÜMSÜZ OLSAM ÇOK SIKILIRDIM

Şimdiye kadar duyduğum en iyi iltifat “Ne güzel gözleriniz var.” Çünkü biraz şaşıyımdır.

Doğal antidepresanım kedilerim.

Bir günlüğüne ölümsüz olsam çok sıkılırdım. İnsanı öleceğini biliyor olmak diri tutuyor.

İdeal ilişkinin olmazsa olmazları olmaz çünkü ideal ilişki yoktur. İdeal olan her şey çok sıkıcıdır.

Tahammül edemediğim insan tipi saygısız ve kaba insanlar.

En belirgin özelliğim iyimserliğim.

Beni daha güçlü bir insan yapan son deneyimim yaşadığım bütün hayal kırıklıkları.

Beni bu aralar en çok sosyal hayatta sesini kontrol edemeyen, bağırarak konuşan insanlar kızdırıyor.

Kendi paramla aldığım ilk şey oyuncak bebek.

Başardığım en zor şey kötü deneyimlerde bile iyi bir yön bulmayı genellikle becermiş olmaktır.

….. insanlar sokağa çıkmamalı. Bırakın herkes sokağa çıksın.

Hiç kimsenin göremediği bir özelliğim kendi kendime evde izlerken çizgi film seslendirmem.

KADININ ÖZÜ HAVADIR ERKEĞİN ÖZÜ CIVADIR

Bence aşk insanı en beklemediği zamanda bulur.

Dünyadaki tüm kadınlara bir şey diyecek olsam bu mutlaka ekonomik özgürlüğünüze sahip çıkın olurdu. Dünyada tek bir şeyi değiştirecek olsam çocuklara yönelik tüm suçları toplu halde engelleyebilmiş olmak isterdim.

Komşumun gürültücü biri olmasını istemem.

İlk aşkım bana kalsın.

Unutamadığım bir anım sahneye ilk çıktığım gün zira dilim tutulmuştu, şarkıya bir türlü girememiştim.

Söylediğim bir cümleyi bütün dünya duyacak olsa o cümle ‘Genel kabul gören her şeyden kuşkulan’ olurdu.

Bir günlüğüne Afrika’da özgürce dans eden bir kabilenin yerlilerinden birinin yerine geçmek isterdim.

Zamanda aşırı hızlı yolculuğu icat etmek isterdim.

Aşka en çok yakışan mevsim yazdır.

Bir erkeği çekici kılan zekası ve bakışlarıdır.

Bir kadını çekici kılan sesi ve yürüyüşüdür.

Benim için eğlence seyahat etmektir.

Kadının özü havadır. Erkeğin özü cıvadır.

Nükhet Duru’nun yeni single’ı 'Mavi Düşler’ 4 Mayıs tarihinde tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu. Klibi de sanatçının Youtube kanalı ve müzik kanallarında yayında.



