Nükhet Duru: İlk eşim benim için 100 dolar bahse girmiş

'EN İYİ YORUMCU BENİM’

● “Annem ve babam ben 11 yaşındayken boşandı. Sorunlarla başa çıkamadım, intihara teşebbüs ettim. Kimsenin beni istemediğini düşünmüştüm. Ölemedim, komşular kurtardı.”

● “Türkiye’nin en iyi yorumcusu benim. Bu yetenek bana Allah tarafından verildi. O dönemler Ajda Pekkan’ın fiziği, güzelliği, star ışığı hepimizin işe başlama nedeniydi.”

‘BİR SEVGİLİM YOK’

● “İlk eşim Dikran Masis ile evliliğim enterasandı. Bana oyuncak kamyonda bir çiçek yolladı. O tarihte başka biri, bana gerçek kamyonda güller göndermişti. Bunu bilen Dikran’a demişler ki: ‘Hiç uğraşma, aramaz.’ O da ‘Öyle bir şey yapacağım ki, arayacak. 100 dolar bahse girerim’ demiş. Dikran’ı aradım, ama bahis işini öğrenince çok kızdım! Evlilik teklifini kabul ettim. Çalışmama izin vermedi, kıskançtı.”

● “Şu an sevgilim yok. Başarımı problem etmeyecek, beni motive edecek birine ihtiyacım var. Kendime çok iyi bakıyorum, 7 kilo verdim. O kadar fazla çalıştım, öyle meşgul yaşadım ki yaşlanmaya vakit kalmamış. Hergün kahkaha attım, o kahkahalar bana iyi geldi.”