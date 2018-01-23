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Nükhet Duru: Şen dulum

Tolga Çevik’in izleyicilerden tam not alan doğaçlama oyunu TOLGSHOW’a bu hafta şarkıcı Nükhet Duru konuk oldu

Nükhet Duru: Şen dulum
63 yaşındaki Nükhet Duru, Tolga Çevik’in FOX TV’deki şovunda özel hayatından söz ederken kendisini şöyle tanımladı: "Erkeklerin gözüne bakınca heyecanlanan şen bir dulum.”


ÇEVİK KAÇMAYA ÇALIŞTI


Çevik’in, erkekleri duvardan duvara vurup ahtapot gibi yumuşatmak tanımına “O benim uzmanlık alanım” diyen ünlü sanatçı, “Bu programa gelirken sizi en tedirgin eden soru neydi?” diyen Çevik’e, “İşlediğim cinayetin ortaya çıkmasından çok korkuyordum” yanıtını verince Çevik’in sahneden inmeye çalışması salonu kahkahaya boğdu.
 


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