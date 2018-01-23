Nükhet Duru: Şen dulum



ÇEVİK KAÇMAYA ÇALIŞTI

İdil Janet Demiray

63 yaşındaki’in FOX TV’deki şovunda özel hayatından söz ederken kendisini şöyle tanımladı: "Erkeklerin gözüne bakınca heyecanlanan şen bir dulum.”Çevik’in, erkekleri duvardan duvara vurup ahtapot gibi yumuşatmak tanımına “O benim uzmanlık alanım” diyen ünlü sanatçı, “Bu programa gelirken sizi en tedirgin eden soru neydi?” diyen Çevik’e, “İşlediğim cinayetin ortaya çıkmasından çok korkuyordum” yanıtını verince Çevik’in sahneden inmeye çalışması salonu kahkahaya boğdu.