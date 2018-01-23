Nükhet Duru: Şen dulum

63 yaşındaki Nükhet Duru
, Tolga Çevik
’in FOX TV’deki şovunda özel hayatından söz ederken kendisini şöyle tanımladı: "Erkeklerin gözüne bakınca heyecanlanan şen bir dulum.”
ÇEVİK KAÇMAYA ÇALIŞTI
Çevik’in, erkekleri duvardan duvara vurup ahtapot gibi yumuşatmak tanımına “O benim uzmanlık alanım” diyen ünlü sanatçı, “Bu programa gelirken sizi en tedirgin eden soru neydi?” diyen Çevik’e, “İşlediğim cinayetin ortaya çıkmasından çok korkuyordum” yanıtını verince Çevik’in sahneden inmeye çalışması salonu kahkahaya boğdu.
İdil Janet Demiray